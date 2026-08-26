चीन में 43 लाख ईवी का रिकॉल: क्या स्मार्ट कार के इलेक्ट्रॉनिक डोर हैं खतरनाक? जानें घर बैठे अपडेट की प्रक्रिया

दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन बाजार चीन में टेस्ला, शाओमी और लीपमोटर समेत नौ दिग्गज ऑटोमेकर्स ने करीब 43 लाख ईवी को वापस मंगाया है। क्रैश के बाद इमरजेंसी डोर-रिलीज लीवर न मिलने और कार में यात्रियों के फंसने के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दुर्घटना के समय जब कार की पावर फेल हो जाती है, तो यात्रियों को अंदर आपातकालीन डोर-रिलीज लीवर ढूंढने में भारी मशक्कत करनी पड़ती थी, जिससे जान का खतरा बन जाता था। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के तथ्य, चीनी सरकार के कड़े कानून और घर बैठे इस समस्या को दूर करने का तरीका।

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