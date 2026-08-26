Honda Rebel 300 E-Clutch Launch: Bharat में लॉन्च हुई होंडा रेबेल 300 | Royal Enfield Classic 350

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होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपनी मोस्ट-अवेटेड प्रीमियम क्रूजर बाइक होंडा रेबेल 300 को भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। भारतीय बाजार में इसकी शुरुआती कीमत 2.22 लाख रखी गई है। होंडा ने इस बाइक में सेगमेंट-फर्स्ट ई-क्लच वेरिएंट भी पेश किया है, जो बिना क्लच लीवर खींचे गियर बदलने की आधुनिक तकनीक देता है। इसे सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से मुकाबला करने के लिए उतारा गया है।



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