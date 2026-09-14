फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Automobiles News ›   Tesla Next-Gen Roadster Unveil Set for October 1: Elon Musk Teases Rocket Thruster Tech

वर्षों के इंतजार के बाद एक अक्तूबर को टेस्ला रोडस्टर से उठेगा पर्दा: एलन मस्क ने आधिकारिक रूप से किया खुलासा

Mon, 14 Sep 2026 07:02 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 14 Sep 2026 07:02 PM IST
सार

टेस्ला ने करीब एक दशक पहले अपनी पहली स्पोर्ट्स कार के अगली पीढ़ी के मॉडल का खुलासा किया था। लेकिन इसके बाद से प्रोजेक्ट में लगातार देरी होती रही।

विज्ञापन
Tesla Next-Gen Roadster Unveil Set for October 1: Elon Musk Teases Rocket Thruster Tech
Tesla Roadster - फोटो : Tesla
टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने एलान किया है कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी अपनी बहुप्रतीक्षित और लंबे समय से टल रही अगली पीढ़ी की 'टेस्ला रोडस्टर' (Tesla Roadster) को 1 अक्तूबर को पेश करेगी। पहली बार इस नेक्स्ट-जनरेशन स्पोर्ट्स कार के कॉन्सेप्ट का खुलासा किए जाने के लगभग एक दशक बाद यह निर्णय सामने आया है। 


सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टेस्ला के आधिकारिक अकाउंट ने "Go for launch" (लॉन्च के लिए तैयार हो जाइए) कैप्शन के साथ 1 अक्तूबर की तारीख वाली एक टीजर तस्वीर साझा की। इसके जवाब में मस्क ने लिखा, "नई टेस्ला रोडस्टर 10 जनवरी को पेश की जाएगी"
 
Tesla Next-Gen Roadster Unveil Set for October 1: Elon Musk Teases Rocket Thruster Tech
Tesla Roadster - फोटो : Tesla

इस अनवीलिंग इवेंट में क्या-क्या खास देखने को मिल सकता है?

सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कार्यक्रम में रोडस्टर के एक लिमिटेड-एडिशन वेरिएंट का लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिया जा सकता है।
  • स्पेसएक्स (SpaceX) टेक्नोलॉजी: यह खास मॉडल मस्क की ही दूसरी कंपनी 'स्पेसएक्स' के साथ मिलकर तैयार किए गए कोल्ड-गैस थ्रस्टर्स (cold-gas thrusters) से लैस होगा।
  • इवेंट की जगह: इस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन टेक्सास के मैक्ग्रेगर स्थित स्पेसएक्स के रॉकेट टेस्ट फैसिलिटी में किया जा सकता है।
Tesla Next-Gen Roadster Unveil Set for October 1: Elon Musk Teases Rocket Thruster Tech
Tesla Roadster - फोटो : Tesla

टेस्ला रोडस्टर प्रोजेक्ट में देरी का क्या इतिहास रहा है?

  • टेस्ला ने सबसे पहले 2017 में नेक्स्ट-जनरेशन रोडस्टर की घोषणा की थी और दावा किया था कि इसकी डिलीवरी 2020 में शुरू हो जाएगी। हालांकि, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट से जुड़ी चुनौतियों के कारण यह प्रोजेक्ट वर्षों तक टलता रहा।
  •  
  • विकास प्रक्रिया के दौरान कार में बड़ा बदलाव भी आया है। रिपोर्ट्स की मानें तो टेस्ला ने शुरुआत में 'मॉडल एस प्लेड' (Model S Plaid) के कंपोनेंट्स पर आधारित डिजाइन पर काम शुरू किया था। हालांकि, बाद में इस नजरिये को पूरी तरह से रद्द कर इसे एक बिल्कुल नई कार्बन-फाइबर हाइपरकार (carbon-fiber hypercar) के रूप में री-डिजाइन किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Tesla Next-Gen Roadster Unveil Set for October 1: Elon Musk Teases Rocket Thruster Tech
Tesla Cybercab - फोटो : Tesla

ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी पर टेस्ला का हालिया कदम क्या है?

  • रोडस्टर के एलान से ठीक पहले टेस्ला ने टेक्सास के ऑस्टिन में सीमित क्षेत्रों के भीतर अपनी दो सीटों वाली साइबरकैब (Cybercab) का ट्रायल शुरू किया है।
  • बिना स्टीयरिंग व्हील और पैडल के आने वाली यह कार मस्क की उस महत्वाकांक्षी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वे टेस्ला को ड्राइवरलेस (स्वायत्त) वाहनों की दुनिया में सबसे प्रमुख ताकत बनाना चाहते हैं।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed