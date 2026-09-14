वर्षों के इंतजार के बाद एक अक्तूबर को टेस्ला रोडस्टर से उठेगा पर्दा: एलन मस्क ने आधिकारिक रूप से किया खुलासा





सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टेस्ला के आधिकारिक अकाउंट ने "Go for launch" (लॉन्च के लिए तैयार हो जाइए) कैप्शन के साथ 1 अक्तूबर की तारीख वाली एक टीजर तस्वीर साझा की। इसके जवाब में मस्क ने लिखा, "नई टेस्ला रोडस्टर 10 जनवरी को पेश की जाएगी"।



टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने एलान किया है कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी अपनी बहुप्रतीक्षित और लंबे समय से टल रही अगली पीढ़ी की 'टेस्ला रोडस्टर' (Tesla Roadster) को 1 अक्तूबर को पेश करेगी। पहली बार इस नेक्स्ट-जनरेशन स्पोर्ट्स कार के कॉन्सेप्ट का खुलासा किए जाने के लगभग एक दशक बाद यह निर्णय सामने आया है।