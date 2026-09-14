वर्षों के इंतजार के बाद एक अक्तूबर को टेस्ला रोडस्टर से उठेगा पर्दा: एलन मस्क ने आधिकारिक रूप से किया खुलासा

टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने एलान किया है कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी अपनी बहुप्रतीक्षित और लंबे समय से टल रही अगली पीढ़ी की 'टेस्ला रोडस्टर' (Tesla Roadster) को 1 अक्तूबर को पेश करेगी। पहली बार इस नेक्स्ट-जनरेशन स्पोर्ट्स कार के कॉन्सेप्ट का खुलासा किए जाने के लगभग एक दशक बाद यह निर्णय सामने आया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टेस्ला के आधिकारिक अकाउंट ने "Go for launch" (लॉन्च के लिए तैयार हो जाइए) कैप्शन के साथ 1 अक्तूबर की तारीख वाली एक टीजर तस्वीर साझा की। इसके जवाब में मस्क ने लिखा, "नई टेस्ला रोडस्टर 10 जनवरी को पेश की जाएगी"।
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Tesla Roadster
- फोटो : Tesla
इस अनवीलिंग इवेंट में क्या-क्या खास देखने को मिल सकता है?
सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कार्यक्रम में रोडस्टर के एक लिमिटेड-एडिशन वेरिएंट का लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिया जा सकता है।
- स्पेसएक्स (SpaceX) टेक्नोलॉजी: यह खास मॉडल मस्क की ही दूसरी कंपनी 'स्पेसएक्स' के साथ मिलकर तैयार किए गए कोल्ड-गैस थ्रस्टर्स (cold-gas thrusters) से लैस होगा।
- इवेंट की जगह: इस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन टेक्सास के मैक्ग्रेगर स्थित स्पेसएक्स के रॉकेट टेस्ट फैसिलिटी में किया जा सकता है।
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Tesla Roadster
- फोटो : Tesla
टेस्ला रोडस्टर प्रोजेक्ट में देरी का क्या इतिहास रहा है?
- टेस्ला ने सबसे पहले 2017 में नेक्स्ट-जनरेशन रोडस्टर की घोषणा की थी और दावा किया था कि इसकी डिलीवरी 2020 में शुरू हो जाएगी। हालांकि, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट से जुड़ी चुनौतियों के कारण यह प्रोजेक्ट वर्षों तक टलता रहा।
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- विकास प्रक्रिया के दौरान कार में बड़ा बदलाव भी आया है। रिपोर्ट्स की मानें तो टेस्ला ने शुरुआत में 'मॉडल एस प्लेड' (Model S Plaid) के कंपोनेंट्स पर आधारित डिजाइन पर काम शुरू किया था। हालांकि, बाद में इस नजरिये को पूरी तरह से रद्द कर इसे एक बिल्कुल नई कार्बन-फाइबर हाइपरकार (carbon-fiber hypercar) के रूप में री-डिजाइन किया गया।
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Tesla Cybercab
- फोटो : Tesla
ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी पर टेस्ला का हालिया कदम क्या है?
- रोडस्टर के एलान से ठीक पहले टेस्ला ने टेक्सास के ऑस्टिन में सीमित क्षेत्रों के भीतर अपनी दो सीटों वाली साइबरकैब (Cybercab) का ट्रायल शुरू किया है।
- बिना स्टीयरिंग व्हील और पैडल के आने वाली यह कार मस्क की उस महत्वाकांक्षी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वे टेस्ला को ड्राइवरलेस (स्वायत्त) वाहनों की दुनिया में सबसे प्रमुख ताकत बनाना चाहते हैं।