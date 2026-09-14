जेएसडब्ल्यू मोटर्स जल्द लॉन्च करेगी 1200 किमी रेंज वाली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी: क्या है खास, कितनी होगी कीमत?

JSW Combat की कीमत कितनी हो सकती है?

नई जेएसडब्ल्यू एसयूवी की कीमत 30 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी आधिकारिक कीमत की घोषणा नहीं की गई है।



Hector Tomahawk PHEV से कितनी अलग होगी नई SUV?

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया की 7-सीटर Hector Tomahawk PHEV में 20.5 kWh बैटरी पैक और 1.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन दिया गया है।

कंपनी के मुताबिक, इसकी बैटरी 115 km की प्योर-इलेक्ट्रिक रेंज देती है, जबकि फुल टैंक और फुल चार्ज पर इसकी संयुक्त रेंज 1,100 km है।

Hector Tomahawk PHEV की डिलीवरी नवंबर 2026 से शुरू होने वाली है। इसके बाद जेएसडब्ल्यू मोटर्स की नई PHEV SUV भारतीय बाजार में प्लग-इन हाइब्रिड विकल्पों को और विस्तार दे सकती है।