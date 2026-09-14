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Hindi News ›   Automobiles News ›   Honda Amaze Price Hiked in India: Check New Variant-Wise Prices and Features

होंडा अमेज सेडान हुई महंगी: जानें किस वेरिएंट की कितनी बढ़ी कीमत

Mon, 14 Sep 2026 10:56 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 14 Sep 2026 10:56 PM IST
सार

होंडा ने अपनी तीसरी पीढ़ी की Amaze की कीमतों में सितंबर 2026 में बढ़ोतरी की है। खास बात यह है कि नई Amaze भारत में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) देने वाली सबसे किफायती कारों में शामिल है।

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Honda Amaze Price Hiked in India: Check New Variant-Wise Prices and Features
Honda Amaze - फोटो : Honda Cars

विस्तार
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जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा (Honda) ने सितंबर 2026 में अपनी थर्ड-जनरेशन (3rd-Gen) अमेज की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने इसके चुनिंदा वेरिएंट्स के दाम 15,210 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। भारतीय बाजार में यह थर्ड-जनरेशन मॉडल अपनी सेकेंड-जनरेशन अमेज के साथ ही बेचा जा रहा है। हालांकि, थर्ड-जनरेशन होंडा अमेज अभी भी भारतीय बाजार में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) सेफ्टी फीचर देने वाली सबसे किफायती कारों में से एक बनी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब होंडा अमेज की एक्स-शोरूम कीमत 7.65 लाख रुपये से बढ़कर 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो गई है।
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वेरिएंट के हिसाब से किस मॉडल के दाम कितने बढ़े हैं?

थर्ड-जनरेशन होंडा अमेज मुख्य रूप से तीन वेरिएंट्स- V, VX और ZX में आती है। वेरिएंट और ट्रांसमिशन के आधार पर कीमतों में हुआ बदलाव इस तरह है:
  • V वेरिएंट (एंट्री-लेवल): इसके मैनुअल ट्रांसमिशन मॉडल के दाम में 14,010 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। जबकि इसके ऑटोमैटिक (CVT) वेरिएंट की कीमत 4,710 रुपये बढ़ गई है।
  • VX वेरिएंट (मिड-लेवल): इसके मैनुअल मॉडल के दाम 13,410 रुपये बढ़े हैं। जबकि इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट में सबसे ज्यादा 15,210 रुपये का इजाफा दर्ज किया गया है।
  • ZX वेरिएंट (टॉप-मॉडल): इसके मैनुअल वेरिएंट की कीमत में 14,210 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, टॉप-स्पेक्ट्रम ZX के ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और यह अपने पुराने रेट पर ही उपलब्ध रहेगी।

 

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होंडा अमेज में कौन सा इंजन और ट्रांसमिशन मिलता है?

  • पावरट्रेन की बात करें तो थर्ड-जनरेशन होंडा अमेज में वही पहले वाला 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड i-VTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है।
  • यह इंजन 88 bhp की पावर और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7-स्पीड ऑटोमैटिक (CVT) गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।
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इस सब-कॉम्पैक्ट सेडान में कौन-कौन से प्रमुख फीचर्स मिलते हैं?

होंडा अमेज अपने सेगमेंट में फीचर्स के मामले में काफी समृद्ध मानी जाती है। इसमें फुल-LED लाइटिंग पैकेज, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, USB टाइप-A और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट्स जैसे कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, यह भारत की इकलौती ऐसी सब-कॉम्पैक्ट सेडान है जिसमें एडवांस सेफ्टी के लिए ADAS तकनीक ऑफर की जाती है।
 

Honda Amaze Price Hiked in India: Check New Variant-Wise Prices and Features
Honda ZR-V - फोटो : Honda

होंडा की नई फ्लैगशिप एसयूवी ZR-V को लेकर क्या अपडेट है?

अमेज के अलावा, होंडा ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी नई फ्लैगशिप हाइब्रिड एसयूवी ZR-V को पेश किया है। कंपनी ने इसे 47.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की शुरुआती इंट्रोडक्टरी कीमत पर लॉन्च किया है। जापानी ऑटोमेकर इस हाइब्रिड कार को जापान से 'कंप्लीटली बिल्ट यूनिट' यानी सीधे आयात करके भारत में बेच रहा है। कंपनी के अनुसार, इसके भारत के लिए आवंटित पहले दो बैच पूरी तरह से बुक हो चुके हैं और ग्राहकों को इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी गई है।
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