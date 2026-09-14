होंडा अमेज सेडान हुई महंगी: जानें किस वेरिएंट की कितनी बढ़ी कीमत
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 14 Sep 2026 10:56 PM IST
सार
होंडा ने अपनी तीसरी पीढ़ी की Amaze की कीमतों में सितंबर 2026 में बढ़ोतरी की है। खास बात यह है कि नई Amaze भारत में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) देने वाली सबसे किफायती कारों में शामिल है।
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विस्तार
जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा (Honda) ने सितंबर 2026 में अपनी थर्ड-जनरेशन (3rd-Gen) अमेज की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने इसके चुनिंदा वेरिएंट्स के दाम 15,210 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। भारतीय बाजार में यह थर्ड-जनरेशन मॉडल अपनी सेकेंड-जनरेशन अमेज के साथ ही बेचा जा रहा है। हालांकि, थर्ड-जनरेशन होंडा अमेज अभी भी भारतीय बाजार में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) सेफ्टी फीचर देने वाली सबसे किफायती कारों में से एक बनी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब होंडा अमेज की एक्स-शोरूम कीमत 7.65 लाख रुपये से बढ़कर 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो गई है।
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वेरिएंट के हिसाब से किस मॉडल के दाम कितने बढ़े हैं?थर्ड-जनरेशन होंडा अमेज मुख्य रूप से तीन वेरिएंट्स- V, VX और ZX में आती है। वेरिएंट और ट्रांसमिशन के आधार पर कीमतों में हुआ बदलाव इस तरह है:
- V वेरिएंट (एंट्री-लेवल): इसके मैनुअल ट्रांसमिशन मॉडल के दाम में 14,010 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। जबकि इसके ऑटोमैटिक (CVT) वेरिएंट की कीमत 4,710 रुपये बढ़ गई है।
- VX वेरिएंट (मिड-लेवल): इसके मैनुअल मॉडल के दाम 13,410 रुपये बढ़े हैं। जबकि इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट में सबसे ज्यादा 15,210 रुपये का इजाफा दर्ज किया गया है।
- ZX वेरिएंट (टॉप-मॉडल): इसके मैनुअल वेरिएंट की कीमत में 14,210 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, टॉप-स्पेक्ट्रम ZX के ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और यह अपने पुराने रेट पर ही उपलब्ध रहेगी।
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होंडा अमेज में कौन सा इंजन और ट्रांसमिशन मिलता है?
- पावरट्रेन की बात करें तो थर्ड-जनरेशन होंडा अमेज में वही पहले वाला 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड i-VTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है।
- यह इंजन 88 bhp की पावर और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7-स्पीड ऑटोमैटिक (CVT) गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।