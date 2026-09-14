टाटा पंच ईवी हुई महंगी: जानें सभी वेरिएंट्स की नई कीमतें और कितनी है ड्राइविंग रेंज?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 14 Sep 2026 08:48 PM IST
सार
Tata Motors ने अपनी माइक्रो SUV Punch की कीमतों में हाल ही में बढ़ोतरी की है। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन Punch EV भी इस बढ़ोतरी से अछूता नहीं रहा।
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विस्तार
भारतीय वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने हाल ही में अपनी लोकप्रिय माइक्रो एसयूवी पंच की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने इसके इलेक्ट्रिक अवतार पंच ईवी (Punch EV) की कीमतों में भी 20,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। फरवरी 2026 में पेश किए गए फेसलिफ्ट मॉडल के बाद कीमतों में यह नई बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब टाटा पंच ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 9.79 लाख रुपये से शुरू होकर 12.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक पहुंच गई है।
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किस वेरिएंट के दाम में कितना इजाफा किया गया है?टाटा पंच ईवी मुख्य रूप से स्मार्ट (Smart), एडवेंचर (Adventure) और एम्पावर्ड (Empowered) ट्रिम्स में उपलब्ध है। यह 30 kWh और 40 kWh बैटरी ऑप्शन्स के साथ कुल 6 वेरिएंट्स में आती है।
- 30 kWh बैटरी वेरिएंट्स: एंट्री-लेवल स्मार्ट और स्मार्ट+ (Smart+) वेरिएंट्स की कीमत में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- 40 kWh बैटरी वेरिएंट्स: बड़े 40 kWh बैटरी पैक वाले सभी वेरिएंट्स- स्मार्ट+, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड+ एस (Empowered+ S) की कीमतों में 20,000 रुपये का इजाफा हुआ है।
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टाटा पंच ईवी में कौन-कौन से बैटरी और पावर विकल्प मिलते हैं?टाटा पंच ईवी दो अलग-अलग बैटरी पैक विकल्पों के साथ आती है, जिनका प्रदर्शन इस तरह है:
- 30 kWh बैटरी पैक: यह वेरिएंट 87 bhp की पावर और 154 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार फुल चार्ज होने पर 355 किमी की रेंज देता है।
- 40 kWh बैटरी पैक: यह बड़ा वेरिएंट 127 bhp की पावर और समान 154 Nm का टॉर्क प्रदान करता है। दावा की गई टेस्टिंग साइकिल के अनुसार इसकी रेंज 468 किमी है। हालांकि, रियल-वर्ल्ड C75 ड्राइविंग कंडीशन में यह लगभग 355 किमी की रेंज देती है।
पेट्रोल पंच से कितनी अलग है पंच इलेक्ट्रिक कार?डिजाइन और केबिन के मामले में पंच ईवी अपने पेट्रोल मॉडल से काफी अलग नजर आती है। इसमें क्लोज्ड-ऑफ फ्रंट ग्रिल, नए डिजाइन के एयर वेंट्स, कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स और एक अपडेटेड केबिन लेआउट दिया गया है।
आईसीई (ICE) यानी पेट्रोल मॉडल जैसा लुक होने के बावजूद, इलेक्ट्रिक मॉडल में रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं। अपने कॉम्पैक्ट साइज, बेहतरीन बैटरी विकल्पों और सेगमेंट में मजबूत रेंज के दम पर पंच ईवी शहरी इस्तेमाल और रोजमर्रा के सफर के लिए एक किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी के रूप में अपनी मजबूत जगह बनाए हुए है।