टाटा पंच ईवी हुई महंगी: जानें सभी वेरिएंट्स की नई कीमतें और कितनी है ड्राइविंग रेंज?

भारतीय वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने हाल ही में अपनी लोकप्रिय माइक्रो एसयूवी पंच की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने इसके इलेक्ट्रिक अवतार पंच ईवी (Punch EV) की कीमतों में भी 20,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। फरवरी 2026 में पेश किए गए फेसलिफ्ट मॉडल के बाद कीमतों में यह नई बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब टाटा पंच ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 9.79 लाख रुपये से शुरू होकर 12.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक पहुंच गई है।

टाटा पंच ईवी मुख्य रूप से स्मार्ट (Smart), एडवेंचर (Adventure) और एम्पावर्ड (Empowered) ट्रिम्स में उपलब्ध है। यह 30 kWh और 40 kWh बैटरी ऑप्शन्स के साथ कुल 6 वेरिएंट्स में आती है।