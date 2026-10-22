डुकाटी हाइपरमोटर्ड V2 और V2 SP: भारत में लॉन्च, एक इंजन, 120.4 hp की ताकत; फिर भी कैसे अलग है ये दोनों बाइक्स?

बाइक लवर्स और रफ्तार के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। सुपरबाइक निर्माता कंपनी डुकाटी ने भारत में अपनी नई 2026 हाइपरमोटार्ड V2 और इसके ज्यादा स्पोर्टी वर्जन V2 SP को लॉन्च कर दिया है।

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स्टैंडर्ड V2 का वजन : इसका वेट वेट (फ्यूल छोड़कर) 180 किलो है, जिसमें पिछले मॉडल से 13 किलो की कमी आई है।

: इसका वेट वेट (फ्यूल छोड़कर) 180 किलो है, जिसमें पिछले मॉडल से 13 किलो की कमी आई है। V2 SP का वजन: इसका वजन मात्र 177 किलो है, जो पिछले मॉडल से 14 किलो हल्का है।

शानदार लुक, दमदार इंजन और बेहतरीन हैंडलिंग वाली इन दोनों बाइक्स की शुरुआती कीमत करीब 16.53 लाख से शुरू होकर लगभग 20.78 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि स्टैंडर्ड V2 और V2 SP में क्या समानताएं हैं और दोनों में मुख्य अंतर क्या हैं।डुकाटी के इन दोनो सुपरमोटार्ड में राइडर को एक ही तरह का इंजन देखने को मिलेगा। दोनों ही बाइक्स में 890cc का लिक्विड-कूल्ड V-ट्विन इंजन दिया गया है, जो जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। यह इंजन 10,750 rpm पर 120.4 hp की तगड़ी पावर पैदा करता है। टॉर्क की बात करें तो यह 8,250 rpm पर 94 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यानी पावर और टॉर्क के मामले में दोनों वर्जन बिल्कुल एक समान हैं।इस बार डुकाटी ने बाइक के वजन पर खास ध्यान दिया गया है। दोनो ही बाइक्स के फ्रेम को पूरी तरह से दोबारा डिजाइन किया गया है, जिसके चलते पिछले मॉडल की तुलना में काफी वजन कम हुआ है:



स्टैंडर्ड V2 बनाम V2 SP: सस्पेंशन, व्हील्स और ब्रेक्स में क्या है अंतर?

जैसा कि कंपनी का दावा है कि दोनों बाइक्स में एक ही तरह का इंजन मिलता है, लेकिन इसके बावजूद इनके पार्ट्स और कंपोनेंट्स में बड़ा फर्क है, जो इनकी कीमत तय करता है।



स्टैंडर्ड हाइपरमोटार्ड V2:

इसमें आगे की तरफ 46mm कायाबा (Kayaba) अपसाइड-डाउन फुली एडजस्टेबल फोर्क और पीछे कायाबा मोनोशॉक (प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्टेबल) मिलता है। यह 17-इंच के कास्ट-अलॉय व्हील्स पर चलती है जिस पर पिरेली डियाब्लो रोसो IV (Pirelli Diablo Rosso IV) टायर्स लगे हैं।

ब्रेकिंग के लिए इसमें ब्रेंबो M4.32 (Brembo M4.32) कैलिपर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत करीब 16.53 लाख से शुरू होती है।

हाइपरमोटार्ड V2 SP (हाई-स्पेक वर्जन):

यह ट्रैक-ओरिएंटेड वर्जन है जिसमें आगे 48mm ओहलिन्स NIX30 (Ohlins NIX30) इनवर्टेड फोर्क और पीछे फुली एडजस्टेबल ओहलिन्स STX46 मोनोशॉक दिया गया है।

इसमें हल्के वजन वाले फोर्ज्ड एल्युमिनियम व्हील्स मिलते हैं, जिन पर पिरेली डियाब्लो रोसो IV कोर्सा टायर्स चढ़े हैं।

बेहतर ब्रेकिंग के लिए इसमें शानदार ब्रेंबो M50 (Brembo M50) कैलिपर्स मिलते हैं। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 20.78 लाख है।



फीचर्स और राइडिंग कम्फर्ट कैसा है?

फीचर्स के मामले में दोनों ही बाइक्स किसी से पीछे नहीं हैं। इनमें आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। यहां जानिए फीचर्स के बारे में डिटेल में...