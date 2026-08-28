2027 कावासाकी वर्सिस 650 भारत में लॉन्च: मिला नया रंग, कितनी है कीमत, कैसे हैं फीचर्स?

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कंपनी ने इस 2027 मॉडल (MY27) के अपडेट को मुख्य रूप से एक नए रंग विकल्प तक ही सीमित रखा है। बाइक में नया कैंडी लाइम ग्रीन पेंट स्कीम दिया गया है, जिसने पुराने MY26 मॉडल के कलर को रिप्लेस किया है। अच्छी बात यह है कि नया कलर मिलने के बावजूद कंपनी ने इसकी कीमत पुरानी 8.63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ही रखी है। इस अपडेटेड बाइक की डिलीवरी अगस्त के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।