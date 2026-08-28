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Hindi News ›   Automobiles News ›   2027 Kawasaki Versys 650 Launched in India: Gets New Paint Scheme Check Price Features Specs

2027 कावासाकी वर्सिस 650 भारत में लॉन्च: मिला नया रंग, कितनी है कीमत, कैसे हैं फीचर्स?

Fri, 28 Aug 2026 07:18 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Fri, 28 Aug 2026 07:18 PM IST
सार

कावासाकी इंडिया ने भारत में 2027 Kawasaki Versys 650 को लॉन्च कर दिया है। नई Versys 650 की डिलीवरी अगस्त के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।

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2027 Kawasaki Versys 650 Launched in India: Gets New Paint Scheme Check Price Features Specs
2027 Kawasaki Versys 650 - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कावासाकी इंडिया (Kawasaki India) ने अपनी लोकप्रिय मिडिलवेट स्पोर्ट्स-टूरर बाइक 2027 Kawasaki Versys 650 को भारतीय बाजार में ₹8.63 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च कर दिया है।
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कंपनी ने इस 2027 मॉडल (MY27) के अपडेट को मुख्य रूप से एक नए रंग विकल्प तक ही सीमित रखा है। बाइक में नया कैंडी लाइम ग्रीन पेंट स्कीम दिया गया है, जिसने पुराने MY26 मॉडल के कलर को रिप्लेस किया है। अच्छी बात यह है कि नया कलर मिलने के बावजूद कंपनी ने इसकी कीमत पुरानी 8.63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ही रखी है। इस अपडेटेड बाइक की डिलीवरी अगस्त के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।
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क्या 2027 कावासाकी वर्सिस 650 के इंजन और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव हुआ है?

मैकेनिकल तौर पर 2027 कावासाकी वर्सिस 650 में कोई बदलाव नहीं किया गया है:
  • इंजन आउटपुट: इसमें वही 649cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है। यह इंजन 8,500 rpm पर 67 hp की पावर और 7,000 rpm पर 61 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
  • गियरबॉक्स: इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट एंड स्लिपर क्लच के साथ जोड़ा गया है।

2027 Kawasaki Versys 650 Launched in India: Gets New Paint Scheme Check Price Features Specs
2027 Kawasaki Versys 650 - फोटो : Kawasaki

बाइक के चेसिस, सस्पेंशन और हार्डवेयर सेटअप कैसा है?

लंबी दूरी के सफर को ध्यान में रखते हुए बाइक के डायमेंशन और हार्डवेयर को मजबूत रखा गया है:
  • फ्रेम और सस्पेंशन: यह बाइक ट्यूबलर डायमंड फ्रेम पर बनी है। इसके फ्रंट में 150mm ट्रेवल वाला 41mm का टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में 145mm ट्रेवल वाला मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। रियर सस्पेंशन में रिमोट प्रीलोड एडजस्टर मिलता है, जो पिलियन (पीछे बैठने वाले) या सामान के साथ यात्रा करते समय काफी उपयोगी साबित होता है।
  • डायमेंशन: स्पोर्ट्स-टूरर क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें 21-लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है। फुल टैंक के साथ बाइक का वजन 220 किग्रा है। इसकी सीट हाइट 845mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm है, जो भारतीय सड़कों और खड्डों से निपटने में मदद करता है।
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इस प्रीमियम स्पोर्ट्स-टूरर में कौन-कौन से टेक फीचर्स और प्रतिस्पर्धी विकल्प मिलते हैं?

2027 Versys 650 में टूरिंग को आरामदायक बनाने वाले आधुनिक फीचर्स बरकरार रखे गए हैं:
  • मुख्य फीचर्स: इसमें एडजस्टेबल विंडस्क्रीन, ऑल-LED लाइटिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 4.3-इंच का TFT कलर डिस्प्ले मिलता है।

2027 Kawasaki Versys 650 Launched in India: Gets New Paint Scheme Check Price Features Specs
2027 Kawasaki Versys 650 - फोटो : Kawasaki

भारत में Kawasaki Versys 650 का मुकाबला किससे है?

मिडिलवेट टूरिंग सेगमेंट में Kawasaki Versys 650 की स्थिति अपेक्षाकृत खास है। इसके नजदीकी विकल्पों में Honda NX500 शामिल है, जिसकी कीमत 7.44 लाख रुपये है।

हालांकि, दोनों मोटरसाइकिलों का नजरिया अलग है। Honda NX500 में कम क्षमता वाला इंजन दिया गया है और इसका झुकाव एडवेंचर राइडिंग की ओर अधिक है, जबकि Versys 650 लंबी दूरी की सड़क यात्राओं पर ज्यादा केंद्रित है।

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