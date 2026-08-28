कार और बाइक के शीशों से जिद्दी दाग हटाने के टिप्स: क्या है सिरके के इस्तेमाल का सही और आसान तरीका

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सिरके की हल्की एसिडिक (अम्लीय) प्रकृति कांच पर जमे पानी के सूखे निशानों और सख्त गंदगी को आसानी से ढीला कर देती है। इसका सही इस्तेमाल करने से शीशे बिना किसी खरोंच के एकदम साफ और चमकदार हो जाते हैं। विज्ञापन सिरके की हल्की एसिडिक (अम्लीय) प्रकृति कांच पर जमे पानी के सूखे निशानों और सख्त गंदगी को आसानी से ढीला कर देती है। इसका सही इस्तेमाल करने से शीशे बिना किसी खरोंच के एकदम साफ और चमकदार हो जाते हैं।

गाड़ी या मोटरसाइकिल के साइड मिरर्स (शीशों) पर रोजमर्रा के इस्तेमाल से धूल, मिट्टी, पानी के जिद्दी दाग और गंदगी की परत जम जाती है। जिससे रात या बारिश के समय विजिबिलिटी प्रभावित होती है। सिरका (Vinegar) एक सामान्य घरेलू सामग्री है जो कांच की सतहों को चमकाने में बेहद असरदार काम करता है।