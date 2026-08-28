कार और बाइक के शीशों से जिद्दी दाग हटाने के टिप्स: क्या है सिरके के इस्तेमाल का सही और आसान तरीका
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Fri, 28 Aug 2026 06:36 PM IST
सार
कार या मोटरसाइकिल के शीशों को साफ रखना हमेशा आसान नहीं होता। रोजमर्रा के इस्तेमाल के दौरान उन पर धूल, मिट्टी, पानी के निशान और अन्य तरह की परत जम सकती है। ऐसे में घर में आसानी से उपलब्ध सिरके का इस्तेमाल कुछ दाग और सतह पर जमी गंदगी को हटाने में मदद कर सकता है।
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विस्तार
गाड़ी या मोटरसाइकिल के साइड मिरर्स (शीशों) पर रोजमर्रा के इस्तेमाल से धूल, मिट्टी, पानी के जिद्दी दाग और गंदगी की परत जम जाती है। जिससे रात या बारिश के समय विजिबिलिटी प्रभावित होती है। सिरका (Vinegar) एक सामान्य घरेलू सामग्री है जो कांच की सतहों को चमकाने में बेहद असरदार काम करता है।
सिरके की हल्की एसिडिक (अम्लीय) प्रकृति कांच पर जमे पानी के सूखे निशानों और सख्त गंदगी को आसानी से ढीला कर देती है। इसका सही इस्तेमाल करने से शीशे बिना किसी खरोंच के एकदम साफ और चमकदार हो जाते हैं।
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सिरके की हल्की एसिडिक (अम्लीय) प्रकृति कांच पर जमे पानी के सूखे निशानों और सख्त गंदगी को आसानी से ढीला कर देती है। इसका सही इस्तेमाल करने से शीशे बिना किसी खरोंच के एकदम साफ और चमकदार हो जाते हैं।
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सिरके की मदद से गाड़ी के मिरर्स साफ करने का सही तरीका क्या है?अपने वाहन के शीशों को घर पर ही आसानी से चमकाने के लिए इन आसान स्टेप्स का पालन करें:
- स्टेप 1 (स्प्रे बोतल में भरें): एक साफ स्प्रे बोतल में थोड़ी मात्रा में सिरका (विनेगर) डालें।
- स्टेप 2 (हल्का स्प्रे करें): शीशे की सतह पर सिरके का हल्का स्प्रे करें। ध्यान रखें कि शीशे को बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है।
- स्टेप 3 (सॉफ्ट कपड़े से फैलाएं): एक साफ और मुलायम कपड़े की मदद से सिरके को कांच पर समान रूप से फैलाएं।
- स्टेप 4 (दाग-धब्बे साफ करें): शीशे पर दिख रहे पानी के निशानों, जिद्दी धब्बों और गंदगी को हल्के हाथों से रगड़कर साफ करें।
- स्टेप 5 (सूखे कपड़े से पोंछें): आखिर में, दूसरे साफ और सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से बचा हुआ सिरका और नमी पूरी तरह पोंछ लें।
शीशे साफ करते समय माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल क्यों जरूरी है?
- कार या बाइक के शीशों की सफाई के लिए हमेशा माइक्रोफाइबर या किसी अन्य बेहद मुलायम कपड़े का ही इस्तेमाल करना चाहिए।
- सूती या खुरदरे कपड़ों और अत्यधिक आक्रामक स्क्रबिंग (रगड़ने) से शीशे की सतह पर बारीक खरोंचें और धारियां पड़ सकती हैं। माइक्रोफाइबर कपड़ा बिना खरोंच पहुंचाए नमी और गंदगी को पूरी तरह सोख लेता है।
सिरके से सफाई करते समय किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए?सिरके का उपयोग करने से पहले कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है:
- संवेदनशील हिस्से बचाएं: सिरका एसिडिक होता है, इसलिए इसे गाड़ी के पेंट या ऐसे प्लास्टिक और रबर वाले हिस्सों पर गिरने से बचाएं जो एसिड के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।
- कोटिंग वाले शीशे: अगर आपकी गाड़ी के मिरर्स पर कोई विशेष एंटी-ग्लेयर या हाइड्रोफोबिक केमिकल कोटिंग है, तो सिरके का इस्तेमाल करने के बजाय निर्माता द्वारा अनुशंसित प्रोफेशनल क्लीनर का ही उपयोग करें।