ई-बाइक: सरकार ने कम-पावर वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए नए नियम प्रस्तावित किए, मसौदा जारी

किन मापदंडों को पूरा करने वाले वाहनों को मोटर वाहन नहीं माना जाएगा?

मसौदा नियमों के तहत, किसी दोपहिया बैटरी चालित वाहन को मोटर वाहन नहीं माना जाएगा, यदि निर्धारित परीक्षण एजेंसी यह प्रमाणित करती है कि उसमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर की 30 मिनट की शक्ति 0.6 किलोवाट से कम है और उसकी अधिकतम गति 25 किमी प्रति घंटा से कम है।

इस बदलाव का मतलब यह होगा कि निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले कुछ कम पावर और कम रफ्तार वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन मोटर वाहन अधिनियम के दायरे से बाहर हो सकते हैं।

इलेक्ट्रिक मोटर क्षमता: वाहन की 30 मिनट की मोटर पावर 0.6 kW से कम होनी चाहिए।

वाहन की 30 मिनट की मोटर पावर 0.6 kW से कम होनी चाहिए। अधिकतम स्पीड सीमित: वाहन की अधिकतम स्पीड 25 किमी प्रति घंटा से कम होनी चाहिए।

प्रस्तावित परिभाषा के अनुसार: