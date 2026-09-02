लंबे इंतजार के बाद आई रेंज रोवर की पहली ईवी: 333 मील रेंज के साथ आखिर क्यों खास है यह कार? जानें शानदार फीचर्स



इस कार का निर्माण ब्रिटेन के सोलिहल में किया जा रहा है, जिसके लिए वेस्ट मिडलैंड्स स्थित कंपनी की साइट्स को बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया गया है। जेएलआर ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के लिए अपने 10,500 कर्मचारियों को नई स्किल्स की ट्रेनिंग दी है। इसमें सोलिहल के लगभग नौ हजार कर्मचारी और पूरे क्षेत्र के 1,500 अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं।



नई बैटरी और इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट प्रोडक्शन लाइन कंपनी के अनुसार, रेंज रोवर इलेक्ट्रिक के लॉन्च को नई बैटरी और इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट प्रोडक्शन लाइनों का समर्थन मिल रहा है। वहीं, वॉल्वरहैम्प्टन स्थित जेएलआर का इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर अब सिर्फ इंटरनल कंबशन इंजन ही नहीं बना रहा, बल्कि यहां बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट भी तैयार किए जा रहे हैं।

रेंज रोवर के मैनेजिंग डायरेक्टर मार्टिन लिम्पर्ट ने इस नए मॉडल को करीब एक दशक की सोची-समझी इंजीनियरिंग का नतीजा बताया है।

मुश्किल दौर के बीच आया पहला इलेक्ट्रिक मॉडल

यह लॉन्च ऐसे मुश्किल समय में हुआ है जब कंपनी मुनाफे में गिरावट, नॉर्वे के मुख्य सप्लायर के यहां आग लगने, सप्लाई चेन में रुकावट, रीस्ट्रक्चरिंग और पिछले साल हुए साइबर हमले जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। साइबर हमले की वजह से एक महीने से अधिक समय तक उत्पादन ठप्प रहा था और कंपनी में तीन सौ से कम नौकरियों की कटौती भी की जा रही है। इसके बावजूद कंपनी ने वॉल्वरहैम्प्टन (Wolverhampton) में अपने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को तैयार किया, जहां अब पेट्रोल-डीजल इंजन के साथ-साथ बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट का निर्माण भी हो रहा है। इस कार का निर्माण ब्रिटेन के सोलिहल में किया जा रहा है, जिसके लिए वेस्ट मिडलैंड्स स्थित कंपनी की साइट्स को बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया गया है। जेएलआर ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के लिए अपने 10,500 कर्मचारियों को नई स्किल्स की ट्रेनिंग दी है। इसमें सोलिहल के लगभग नौ हजार कर्मचारी और पूरे क्षेत्र के 1,500 अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं।यह लॉन्च ऐसे मुश्किल समय में हुआ है जब कंपनी मुनाफे में गिरावट, नॉर्वे के मुख्य सप्लायर के यहां आग लगने, सप्लाई चेन में रुकावट, रीस्ट्रक्चरिंग और पिछले साल हुए साइबर हमले जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। साइबर हमले की वजह से एक महीने से अधिक समय तक उत्पादन ठप्प रहा था और कंपनी में तीन सौ से कम नौकरियों की कटौती भी की जा रही है। इसके बावजूद कंपनी ने वॉल्वरहैम्प्टन (Wolverhampton) में अपने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को तैयार किया, जहां अब पेट्रोल-डीजल इंजन के साथ-साथ बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट का निर्माण भी हो रहा है।

जगुआर लैंड रोवर यानी जेएलआर ने अपने इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम में एक नया अध्याय जोड़ते हुए अपनी पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक रेंज रोवर एसयूवी को पेश कर दिया है। हालांकि इस लग्जरी ईवी के लॉन्च में एक साल की देर जरूर हुई है, लेकिन इसे बाजार में एक बड़ा बदलाव भी माना जा रहा है।