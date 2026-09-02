बदल गया कार खरीदारों का मिजाज: हैचबैक को पीछे छोड़ आगे निकलीं एसयूवी-एमपीवी, आखिर क्यों बढ़ रहीं इनकी डिमांड?

देश की बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती पांच महीनों में कुल बिक्री का आंकड़ा दस लाख यूनिट के पार पहुंचा दिया है। कंपनी ने अगस्त में कुल 2.19 लाख से ज्यादा वाहन बेचे। इस दौरान घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री में 34.8 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई।

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