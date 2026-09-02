बजाज पल्सर 150 या टीवीएस अपाचे आरटीआर: 1.2 लाख के बजट में कौन-सी बाइक है परफेक्ट? जानें पावर, माइलेज की तुलना

बजाज पल्सर 150 और टीवीएस अपाचे RTR 160 इसी कैटेगरी की पसंदीदा बाइक्स में से एक हैं। दोनों की कीमत करीब 1.2 लाख के आसपास है। ऐसे में अगर आपका बजट इसी रेंज में है, तो दोनों में से सही बाइक चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आइए इंजन, पावर, माइलेज, डिजाइन और कीमत के आधार पर दोनों की तुलना करते हैं।

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