फेस्टिव सीजन में नई ईवी लेने का सोच रहे?: 682km तक रेंज वाली ये 5 कारें है बेस्ट, बजट के हिसाब से चुनें मॉडल

1 of 6 प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एआई जनरेटेड







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अक्सर लोगों के मन में ईवी को लेकर यह कंफ्यूजन रहता है कि रास्ते में बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा? लेकिन अब आपको रेंज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय बाजार में लंबी रेंज वाली आधुनिक ईवी गाड़ियां आ चुकी हैं। इनमें फुल चार्ज पर 682 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। खास बात यह है कि हर बजट में ईवी के ऑप्शन मौजूद हैं और बास (Battery-as-a-Service) स्कीम की बदौलत इनकी शुरुआती कीमतें भी काफी कम हो गई हैं। आइए जानते हैं बजट के हिसाब से बेस्ट ईवी ऑप्शंस के बारे में...



एमजी कॉमेट ईवी: शहर के लिए कॉम्पैक्ट विकल्प

अगर आपका ज्यादातर सफर शहर के अंदर होता है और पार्किंग की जगह कम है, तो एमजी कॉमेट ईवी एक कॉम्पैक्ट विकल्प हो सकती है। कंपनी के अनुसार इसमें करीब 230 किलोमीटर की रेंज मिलती है और इसमें 17.3 kWh बैटरी पैक दिया गया है। यह कार खासतौर पर सिटी ड्राइव और सेकंडरी कार के तौर पर इस्तेमाल के लिए उपयोगी हो सकती है।

बास की मौजूदा कीमत पहले की तुलना में बदल चुकी है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार कॉमेट ईवी का बैटरी-एज-ए-सविर्स विकल्प 4.99 लाख से शुरू होता है और बैटरी के लिए 3.2 प्रति किलोमीटर का प्रभावी चार्ज है। बिना BaaS के इसकी शुरुआती कीमत 7.79 लाख है। इसलिए कम जगह में आसानी से चलने वाली और शहर के रोजाना इस्तेमाल के लिए छोटी EV चाहने वालों के लिए यह एक विकल्प है। फेस्टिव सीजन (दिवाली और दशहरा) बस आने ही वाला है और ऐसे में कई लोग नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि, पेट्रोल और डीजल के महंगे दामों की वजह से ग्राहकों का झुकाव अब सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।

2 of 6 टाटा पंच ईवी - फोटो : ev.tata.cars

टाटा पंच ईवी: 421km तक रेंज

टाटा पंच ईवी उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है, जो छोटी एसयूवी के साथ बेहतर रेंज चाहते हैं। आपके दिए आंकड़ों के अनुसार इसमें 30kWh बैटरी और 421 किलोमीटर तक की रेंज का दावा किया गया है।

टाटा ने पंच ईवी को बास विकल्प के साथ भी पेश किया है। मौजूदा जानकारी के अनुसार बास के साथ इसकी शुरुआती कीमत 6.59 लाख और बैटरी के लिए 2.6 प्रति किलोमीटर का प्रभावी खर्च है। बिना बास के शुरुआती कीमत ₹9.79 लाख बताई गई है। यानी अगर आप शुरुआत में कम रकम खर्च करना चाहते हैं तो बास मॉडल एक अलग विकल्प देता है।

3 of 6 टाटा कर्व ईवी - फोटो : ev.tata.cars

टाटा कर्व ईवी: 585km तक की रेंज अगर आपको ज्यादा प्रीमियम डिजाइन और लंबी रेंज वाली ईवी चाहिए तो टाटा कर्व ईवी पर नजर डाल सकते हैं। इसका 55kWh बैटरी पैक 585 किलोमीटर तक की ARAI-प्रमाणित रेंज देता है। Tata के आधिकारिक लॉन्च आंकड़ों में भी 55kWh बैटरी के लिए 585 किलोमीटर की रेंज दर्ज है।

कर्व ईवी की स्टैंडर्ड शुरुआती कीमत 17.19 लाख है। हाल में टाटा ने इसके लिए भी बास विकल्प का विस्तार किया है, जिसके तहत वाहन की शुरुआती कीमत 10.99 लाख हो जाती है और बैटरी के लिए पांच प्रति किलोमीटर का प्रभावी खर्च है। यानी कम अपफ्रंट कीमत के साथ कर्व ईवी लंबी रेंज वाली ईवी के तौर पर एक विकल्प बनती है।

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4 of 6 महिंद्रा XEV 9e - फोटो : mahindraelectricsuv

महिंद्रा XEV 9e: 682km तक दौड़ने का दावा अगर आपकी प्राथमिकता लंबी रेंज है तो महिंद्रा की XEV 9e पर नजर डाल सकते हैं। इसके लॉन्ग-रेंज वर्जन की रेंज 682 किलोमीटर तक बताई जाती है। मौजूदा रिपोर्ट्स में महिंद्रा BE 6 भी 682 किलोमीटर तक की रेंज देने वाले मॉडल के तौर पर दर्ज है।

XEV 9e को भी बास प्रोग्राम में शामिल किया गया है। महिंद्रा के अनुसार इसकी बास के साथ शुरुआती कीमत 13.90 लाख है और बैटरी फाइनेंसिंग का प्रभावी उपयोग खर्च ₹3.75 प्रति किलोमीटर है। बिना बास के XEV 9e की शुरुआती कीमत ₹21.90 लाख है। यह विकल्प उन ग्राहकों के लिए है जिन्हें SUV बॉडी के साथ लंबी रेंज और ज्यादा प्रीमियम इलेक्ट्रिक पैकेज चाहिए।

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5 of 6 बीवाईडी सील - फोटो : byd.com