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Hindi News ›   Automobiles News ›   TVS Bajaj Vida Grab Nearly Two-Thirds of India’s Electric Two-Wheeler Market in September 2026

इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर मार्केट में दिग्गजों का कब्जा: टीवीएस, बजाज, विडा की हिस्सेदारी 62% के करीब, ओला पिछड़ी

Tue, 29 Sep 2026 04:46 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीइलेक्ट्रिक 2-व्हीलर मार्केट में दिग्गजों का कब्जा: टीवीएस, बजाज और विडा की हिस्सेदारी 62% के करीब; ओला इलेक्ट्रिक पिछड़ी
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीइलेक्ट्रिक 2-व्हीलर मार्केट में दिग्गजों का कब्जा: टीवीएस, बजाज और विडा की हिस्सेदारी 62% के करीब; ओला इलेक्ट्रिक पिछड़ी Published by: Amar Sharma Updated Tue, 29 Sep 2026 04:46 PM IST
सार

भारत के इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में सितंबर के दौरान स्थापित दोपहिया कंपनियों की पकड़ और मजबूत होती दिखाई दी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

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TVS Bajaj Vida Grab Nearly Two-Thirds of India’s Electric Two-Wheeler Market in September 2026
Electric Two-Wheeler Market - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार में स्थापित ऑटोमोबाइल निर्माताओं का दबदबा लगातार मजबूत हो रहा है। Vahan पोर्टल के 28 सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, TVS Motor (टीवीएस मोटर), Bajaj Auto (बजाज ऑटो) और हीरो मोटोकॉर्प समर्थित Vida (विडा) ने मिलकर सितंबर के पहले 28 दिनों में कुल इलेक्ट्रिक दोपहिया पंजीकरण में 61.8 प्रतिशत की विशाल हिस्सेदारी हासिल की है।

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पूरे देश में समग्र ई-2-व्हीलर बाजार में भी मजबूत बढ़त देखी गई। 1 से 28 सितंबर के बीच कुल 1.88 लाख पंजीकरण दर्ज किए गए, जो अगस्त के पूरे महीने में दर्ज 1.83 लाख पंजीकरण के आंकड़े को पहले ही पार कर चुका है। 
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बाजार में किस कंपनी का दबदबा रहा और किसकी कितनी हिस्सेदारी रही?

सितंबर महीने के दौरान प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के बिक्री और मार्केट शेयर के आंकड़े इस प्रकार हैं:
  • TVS Motor: 26.4% बाजार हिस्सेदारी (49,677 यूनिट्स) के साथ पहले स्थान पर कायम रही।
  • Bajaj Auto: 23.6% हिस्सेदारी (44,480 यूनिट्स) के साथ दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। (जुलाई में 22.3% और अगस्त में 22.4%)
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  • Ather Energy: 27,690 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।
  • Hero Vida: 11.7% हिस्सेदारी (22,109 यूनिट्स) दर्ज की, जो अगस्त (10.4%) की तुलना में बढ़ी है।
  • Ola Electric: कभी देश की सबसे बड़ी ईवी कंपनी रही ओला की हिस्सेदारी घटकर महज 6.4% (11,984 यूनिट्स) पर आ गई। (जुलाई में 6.9% और अगस्त में 7.6%)
  • अन्य ब्रांड्स: एम्पेयर (Ampere), रिवर (River) और अल्ट्रावायलेट (Ultraviolette) जैसे अन्य निर्माताओं ने मिलकर 32,000 से अधिक यूनिट्स पंजीकृत कीं।

ई-2W बाजार में पारंपरिक दिग्गजों की पकड़ मजबूत होने का मुख्य कारण क्या है?

यह बदलाव भारत के इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार के शुरुआती दौर से एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, जो पहले केवल प्योर-ईवी (Pure-Play EV) स्टार्टअप्स के नियंत्रण में था:
  • मजबूत नेटवर्क का फायदा: टीवीएस, बजाज और हीरो जैसे पारंपरिक आईसीई (ICE) वाहन निर्माताओं ने अपने व्यापक डीलरशिप नेटवर्क, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और देशव्यापी सेल्स व सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा लाभ उठाया है।
  • बाजार की स्थिरता: तीनों दिग्गजों की संयुक्त हिस्सेदारी जनवरी में 59.2% थी, जो सितंबर में बढ़कर 61.8% तक पहुंच गई है।

एथर एनर्जी की नई लॉन्चिंग से आने वाले महीनों में क्या बदलाव संभव हैं?

एथर एनर्जी (Ather Energy) ने अपनी नई मास-मार्केट इलेक्ट्रिक स्कूटर Konarc को अगस्त में लॉन्च करने के बाद 21 सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया है। जिसकी शुरुआती कीमत 99,000  रुपये रखी गई है।
माना जा रहा है कि इस किफायती मॉडल का एथर की कुल बिक्री और बाजार हिस्सेदारी पर वास्तविक प्रभाव अक्तूबर 2026 के आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।
(नोट: सितंबर महीने के अंतिम दो दिनों में दर्ज होने वाले रजिस्ट्रेशन के आधार पर अंतिम मासिक आंकड़ों में मामूली बदलाव संभव है।)
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