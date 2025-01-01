टाटा मोटर्स ने अपने सभी ईवी पर लागू किया BaaS स्कीम: जानें कितनी सस्ती हुईं इलेक्ट्रिक कारें?

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) ग्राहकों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) प्रोग्राम को अपने पूरे इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में लागू कर दिया है।

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BaaS प्रोग्राम के तहत टाटा की इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआती कीमतें कितनी हो गई हैं?

Tata Tiago.ev: ₹4.69 लाख से शुरू

₹4.69 लाख से शुरू Tata Punch.ev: ₹6.59 लाख से शुरू

₹6.59 लाख से शुरू Tata Nexon.ev: ₹8.99 लाख से शुरू

₹8.99 लाख से शुरू Tata Curvv.ev: ₹10.99 लाख से शुरू

₹10.99 लाख से शुरू Tata Sierra.ev: ₹11.99 लाख से शुरू

₹11.99 लाख से शुरू Tata Harrier.ev: ₹14.49 लाख से शुरू

BaaS की फाइनेंसिंग संरचना कैसे काम करती है और बैटरी EMI की शर्तें क्या हैं?

शुरुआती लागत में कमी: ग्राहक वाहन को काफी कम कीमत पर खरीद सकते हैं। जबकि बैटरी घटकों का भुगतान एक अलग मासिक किस्त के जरिए किया जाता है।

ग्राहक वाहन को काफी कम कीमत पर खरीद सकते हैं। जबकि बैटरी घटकों का भुगतान एक अलग मासिक किस्त के जरिए किया जाता है। विज्ञापन विज्ञापन EMI निर्धारण के कारक: बैटरी ईएमआई का निर्धारण बैटरी पैक की क्षमता, डाउन पेमेंट की शर्तों और लोन की अवधि जैसे कारकों के आधार पर होता है।

बैटरी ईएमआई का निर्धारण बैटरी पैक की क्षमता, डाउन पेमेंट की शर्तों और लोन की अवधि जैसे कारकों के आधार पर होता है। अतिरिक्त लागत शामिल नहीं: कंपनी ने स्पष्ट किया है कि चार्जिंग का खर्च, मेंटेनेंस और वाहन की मरम्मत की लागत इस बैटरी फीस में शामिल नहीं होगी।

प्रति किलोमीटर चलने का अनुमानित खर्च कितना आएगा?

Tiago.ev & Punch.ev: ₹2.6 प्रति किमी से शुरू (Tiago.ev की गणना रोजाना 44 किमी और Punch.ev की गणना रोजाना 60 किमी की रनिंग पर आधारित है)

₹2.6 प्रति किमी से शुरू (Tiago.ev की गणना रोजाना 44 किमी और Punch.ev की गणना रोजाना 60 किमी की रनिंग पर आधारित है) Nexon.ev: ₹4.4 प्रति किमी से शुरू (रोजाना 60 किमी रनिंग के आधार पर)

₹4.4 प्रति किमी से शुरू (रोजाना 60 किमी रनिंग के आधार पर) Curvv.ev: ₹5.0 प्रति किमी से शुरू (रोजाना 60 किमी रनing के आधार पर)

₹5.0 प्रति किमी से शुरू (रोजाना 60 किमी रनing के आधार पर) Sierra.ev: ₹5.5 प्रति किमी से शुरू (रोजाना 60 किमी रनिंग के आधार पर)

₹5.5 प्रति किमी से शुरू (रोजाना 60 किमी रनिंग के आधार पर) Harrier.ev: ₹5.9 प्रति किमी से शुरू (रोजाना 60 किमी रनिंग के आधार पर)

टाटा मोटर्स और भारतीय ऑटो बाजार के लिए इस कदम के क्या मायने हैं?

अब तक यह विकल्प केवल Tiago.ev और Punch.ev तक सीमित था। लेकिन अब इसका विस्तार Nexon.ev, Curvv.ev, Sierra.ev और Harrier.ev जैसे सभी प्रमुख इलेक्ट्रिक मॉडल्स पर कर दिया गया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य बैटरी की कीमत को वाहन की मूल कीमत से अलग करके शुरुआती खरीद लागत को काफी कम करना है।बैटरी की लागत अलग होने के बाद टाटा की इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआती इंट्रोडक्टरी कीमतें काफी आकर्षक और किफायती हो गई हैं:BaaS स्कीम के तहत वाहन और उसकी बैटरी के लिए दो अलग-अलग लोन अकाउंट और अलग-अलग समय अवधि की व्यवस्था होती है:टाटा मोटर्स ने रोजाना रनिंग के आधार पर प्रत्येक मॉडल के लिए प्रति किलोमीटर BaaS लागत का ब्यौरा दिया है:टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का विचार कर रहे ग्राहकों को ओनरशिप कॉस्ट की तुलना करने में पूर्ण लचीलापन देना चाहती है। उन्होंने कहा, "चूंकि ईवी बाजार में BaaS एक तेजी से लोकप्रिय होता ढांचा बन रहा है, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि TATA.ev को चुनने वाले ग्राहकों को पारदर्शी तुलना करने की पूरी आजादी मिले।"गौरतलब है कि भारत में टाटा मोटर्स के अलावा जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर, ह्यूंदै, टोयोटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी और सिट्रोएन जैसी कंपनियां भी अपने चुनिंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स के लिए बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) का विकल्प दे रही हैं।