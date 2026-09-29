भारतीय कार बाजार में बस कुछ ही दिनों में ह्यूंदै, किआ और टोयोटा की कई नई और अपडेटेड कारें लॉन्च होने वाली हैं। इनमें एक नई 7-सीटर प्रीमियम एसयूवी, किआ सेल्टोस का स्ट्रांग हाइब्रिड वर्जन और टोयोटा ग्लैंजा का फेसलिफ्ट शामिल है। इन कारों में नई पावरट्रेन, अपडेटेड फीचर्स और डिजाइन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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ह्यूंदै एक नई प्रीमियम 3-रो एसयूवी पर काम कर रही है, जिसे फिलहाल Ni1i कोडनेम से जाना जाता है। हालांकि, इस मॉडल को लेकर कंपनी की ओर से अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है और इसकी लॉन्च टाइमलाइन भी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल प्रोजेक्ट पर अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है और इसे 2027 या उसके बाद तक खिसकाया जा सकता है।

विज्ञापन विज्ञापन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसे चीन में बिकने वाली ह्यूंदै टक्सन के लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है। हालांकि, ह्यूंदै ने अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। चीन में बिकने वाली टक्सन एलडब्ल्यूबी की लंबाई 4,670mm और व्हीलबेस 2,755mm है। भारत के लिए तैयार होने वाली SUV में इनसे जुड़े कुछ एलिमेंट इस्तेमाल किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

खास बात यह है कि इन तीनों कारों का फोकस अलग-अलग सेगमेंट पर होगा। ह्यूंदै की नई 3-रो एसयूवी बड़े परिवारों को ध्यान में रखकर लाई जा सकती है, किआ सेल्टोस हाइब्रिड में ज्यादा एफिशिएंट पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है, जबकि टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट नए इंजन और कई नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। आइए जानते हैं इन आने वाली कारों में क्या कुछ खास मिल सकता है।



हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की उम्मीद

इस एसयूवी में हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत के लिए ह्यूंदै इसमें 1.5-लीटर नैचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कंपनी इस एसयूवी का हर साल करीब 50,000 यूनिट उत्पादन करने का लक्ष्य रख सकती है।



किन कारों से हो सकता है मुकाबला

अगर ह्यूंदै Ni1i भारतीय बाजार में आती है, तो इसका मुकाबला महिंद्रा XUV 7XO, टाटा सफारी और एमजी हेक्टर प्लस जैसी 3-रो एसयूवी से हो सकता है। इसके अलावा भविष्य में आने वाली मारुति सुजुकी, रेनॉल्ट, निसान और टोयोटा की 3-आरओ एसयूवी भी इसके संभावित प्रतिद्वंद्वी हो सकती हैं।



2. किआ सेल्टोस स्ट्रांग हाइब्रिड

किआ ने नई जनरेशन सेल्टोस को इस साल पेश किया है। अब कंपनी इसके स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन को भी भारतीय बाजार में लाने की तैयारी कर रही है। इसे अगले साल पेश किए जाने की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेल्टोस हाइब्रिड को ह्यूंदै की अगली जनरेशन क्रेटा के लॉन्च के बाद बाजार में उतारा जा सकता है।



1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम

सेल्टोस हाइब्रिड में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और स्ट्रांग हाइब्रिड सिस्टम मिलने की उम्मीद है। इस सिस्टम में एक इलेक्ट्रिक मोटर और छोटी बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उद्देश्य पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देना होगा।



डिजाइन में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं

सेल्टोस के हाइब्रिड वर्जन में डिजाइन और फीचर्स के स्तर पर बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। यानी सामान्य सेल्टोस और हाइब्रिड वर्जन के बीच सबसे बड़ा अंतर पावरट्रेन का हो सकता है। हालांकि, हाइब्रिड सिस्टम और बैटरी की वजह से इसके बूट स्पेस में सामान्य सेल्टोस की तुलना में थोड़ी कमी आ सकती है।



डीजल की जगह ले सकता है हाइब्रिड

किआ भविष्य में सेल्टोस के डीजल वर्जन को बंद करके उसकी जगह स्ट्रांग-हाइब्रिड वर्जन को ला सकती है। हालांकि, यह अभी सिर्फ रिपोर्ट्स और संभावनाओं पर आधारित जानकारी है। कंपनी ने इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।



3. टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट

टोयोटा अपनी प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा का फेसलिफ्ट भी लाने की तैयारी कर रही है। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका डेब्यू 14 अक्तूबर को हो सकता है। हालांकि, आधिकारिक लॉन्च से पहले फीचर्स और स्पेसिफिकेशन में बदलाव संभव हैं। नई ग्लैंजा में मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट से जुड़े कई अपडेट मिलने की उम्मीद है।



नया 1.2-लीटर Z12E इंजन

ग्लैंजा फेसलिफ्ट में मौजूदा इंजन की जगह नया 1.2-लीटर Z12E सीरीज 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह इंजन करीब 83hp की पावर और 112Nm का टॉर्क दे सकता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स के साथ पेश किए जाने की संभावना है। सीएनजी ऑप्शन भी जारी रहने की उम्मीद है। सीएनजी वर्जन में करीब 70hp का आउटपुट और मैनुअल गियरबॉक्स मिलने की संभावना है।



एक्सटीरियर में हल्के बदलाव

ग्लैंजा फेसलिफ्ट में बहुत बड़े डिजाइन बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें नया ग्रिल और अपडेटेड फ्रंट बंपर मिल सकता है। इसके अलावा हेडलैंप, अलॉय व्हील और रियर बंपर जैसे हिस्से मौजूदा मॉडल से काफी हद तक मिलते-जुलते रह सकते हैं। यानी कंपनी का फोकस पूरी तरह नया डिजाइन देने के बजाय मौजूदा मॉडल को फ्रेश लुक देने पर हो सकता है।



कौन-कौन से फीचर्स मिल सकते हैं?

नई ग्लैंजा में फीचर्स के स्तर पर बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें लेवल-2 ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर और टीपीएमएस जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

आपकी दी गई जानकारी के मुताबिक, इसमें 360-डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, 9-इंच टचस्क्रीन और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इनमें से सभी फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि लॉन्च से पहले जरूरी है।



कीमत कितनी होगी?

ग्लैंजा फेसलिफ्ट की कीमत को लेकर अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है। मौजूदा रिपोर्ट्स में अपडेटेड मॉडल की कीमत वर्तमान मॉडल की तुलना में थोड़ी ज्यादा होने की संभावना जताई गई है।



किन कारों में क्या होगा खास?