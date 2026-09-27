दस लाख के बजट में खरीदनी है नई कार?: ये पांच मॉडल्स बन सकते हैं बेस्ट ऑप्शन; जानें फीचर्स और माइलेज की डिटेल्स

अगर आप आने वाले कुछ महीनों में अपने लिए एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की योजना बना रहे हैं और आपका बजट 10 लाख रुपये तक है, तो भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इन दिनों कई शानदार ऑप्शंस मौजूद हैं। इनमें फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। आइए जानते हैं उन पांच एसयूवी मॉडल्स के बारे में, जिन्हें इस बजट में अपनी लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।