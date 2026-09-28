इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी फटी: तेलंगाना के कोरुतला में चार्जिंग के दौरान लगी आग, वाहन पूरी तरह जलकर खाक

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हादसे में कितना नुकसान हुआ और आग लगने की मुख्य वजह क्या है?

संपत्ति का नुकसान: पीड़ित एन. लक्ष्मीनाारायण ने इस घटना पर भारी दुख व्यक्त किया है। आग की इस चपेट में आने से लगभग 1 लाख रुपये मूल्य का इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया।

पीड़ित एन. लक्ष्मीनाारायण ने इस घटना पर भारी दुख व्यक्त किया है। आग की इस चपेट में आने से लगभग 1 लाख रुपये मूल्य का इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया। विज्ञापन विज्ञापन विस्फोट का कारण: चार्जिंग के केवल 10 मिनट के भीतर बैटरी में हुए इस धमाके के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। प्राथमिक रूप से इसे ओवरहीटिंग या शॉर्ट सर्किट से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जिसके बाद इस घटना की पूरी जानकारी सामने आएगी।

सैरामपुरा कॉलोनी के निवासी एन. लक्ष्मीनाारायण ने कुछ समय पहले ही 'एलेस्को' (Elesco) कंपनी का यह इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। सोमवार को उन्होंने अपने घर के अहाते में स्कूटर को चार्जिंग पर लगाया था। चार्जिंग शुरू होने के महज 10 मिनट बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते स्कूटर आग की लपटों से घिर गया।मालिक के घर के बाहर खड़ी कार और परिसर में बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरी तरह से जलकर राख हो गया: