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Hindi News ›   Automobiles News ›   Electric Scooter Battery Explodes While Charging in Telangana; Vehicle Destroyed in Fire

इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी फटी: तेलंगाना के कोरुतला में चार्जिंग के दौरान लगी आग, वाहन पूरी तरह जलकर खाक

Mon, 28 Sep 2026 11:35 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 28 Sep 2026 11:35 PM IST
सार

चार्जिंग शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद उन्हें अचानक तेज आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर जब वह बाहर आए तो स्कूटर में आग लगी हुई थी। जानें क्या है पूरा मामला।

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Electric Scooter Battery Explodes While Charging in Telangana; Vehicle Destroyed in Fire
Electric Scooter Battery Explosion - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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तेलंगाना के जगितियाल जिले के कोरुतला स्थित सैरामपुरा कॉलोनी में सोमवार को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। जिसके बाद वाहन में भीषण आग लग गई। 
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सैरामपुरा कॉलोनी के निवासी एन. लक्ष्मीनाारायण ने कुछ समय पहले ही 'एलेस्को' (Elesco) कंपनी का यह इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। सोमवार को उन्होंने अपने घर के अहाते में स्कूटर को चार्जिंग पर लगाया था। चार्जिंग शुरू होने के महज 10 मिनट बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते स्कूटर आग की लपटों से घिर गया। 
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हादसे में कितना नुकसान हुआ और आग लगने की मुख्य वजह क्या है?

मालिक के घर के बाहर खड़ी कार और परिसर में बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरी तरह से जलकर राख हो गया:
  • संपत्ति का नुकसान: पीड़ित एन. लक्ष्मीनाारायण ने इस घटना पर भारी दुख व्यक्त किया है। आग की इस चपेट में आने से लगभग 1 लाख रुपये मूल्य का इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया।
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  • विस्फोट का कारण: चार्जिंग के केवल 10 मिनट के भीतर बैटरी में हुए इस धमाके के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। प्राथमिक रूप से इसे ओवरहीटिंग या शॉर्ट सर्किट से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जिसके बाद इस घटना की पूरी जानकारी सामने आएगी।
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