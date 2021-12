Ola Electric (ओला इलेक्ट्रिक) ने बुधवार को कहा कि उसने अपने एस1 स्कूटर की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी ने कहा कि उसने पहले 100 ग्राहकों को S1 और S1 Pro ट्रिम देने के लिए बुधवार को बेंगलुरू और चेन्नई में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।



ओला इलेक्ट्रिक के मुख्य विपणन अधिकारी वरुण दुबे ने एक बयान में कहा, "आज का दिन उन लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जो हमारे साथ क्रांति में शामिल हो गए हैं क्योंकि हम ओला एस 1 की डिलीवरी शुरू कर रहे हैं। हम अपने ग्राहकों के हाथों में, उनकी डिलीवरी तारीख के आधार पर, स्कूटर पहुंचाने के लिए ओला फ्यूचर फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।"



उन्होंने कहा कि यह सिर्फ क्रांति की शुरुआत है, और यहां से कंपनी ग्राहकों को एक सहज, सुविधाजनक और समय पर डोरस्टेप डिलीवरी और स्वामित्व का अनुभव देने के लिए तत्पर है।

कंपनी ने कहा कि उसने पिछले महीने ऑटोमोटिव रिटेल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा डायरेक्ट-टू-कस्टमर एक्सपीरियंस पहल शुरू किया है, जो पूरे भारत में ग्राहकों को टेस्ट राइड की पेशकश करता है। ओला इलेक्ट्रिक डिलीवरी प्रक्रिया से पहले ही अपने ग्राहकों को लगभग 30,000 टेस्ट राइड करा चुकी है। जल्द ही S1, S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेस्ट राइड के लिए और शहरों को शामिल किए जाने की संभावना है।

देश भर में मिले जबरदस्त बुकिंग और खरीदारी के इच्छुक ग्राहकों की प्रतिक्रिया को पूरा करने के लिए, प्राथमिकता डिलीवरी एक ऑटोमैटिक साइंटिफिक नजरिए पर आधारित होती है। जो उनकी खरीदारी की तारीख, वेरिएंट, जगह, रंग और अन्य कारकों के अनुसार डिलीवरी हैंडओवर तय करती है। कंपनी ने अपने तमिलनाडु स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से Ola S1 स्कूटर को रोल आउट किया है।

First batch of Ola Electric Scooters have left for delivery - फोटो : Twitter/@bhash