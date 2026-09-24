टेस्ला की FSD तकनीक पर उठे सवाल: रिपोर्ट में स्पीड लिमिट और ओवरटेकिंग नियमों के उल्लंघन का खुलासा

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ब्रसेल्स परीक्षण के दौरान टेस्ला FSD ने ट्रैफिक नियमों का किस तरह उल्लंघन किया?

स्पीड लिमिट का उल्लंघन: ब्रसेल्स के आसपास 30 किमी/घंटा की गति सीमा वाले अधिकतर इलाकों में FSD ने तय सीमा पार की और इस दौरान वाहन की औसत गति 44 किमी/घंटा दर्ज की गई।

ब्रसेल्स के आसपास 30 किमी/घंटा की गति सीमा वाले अधिकतर इलाकों में FSD ने तय सीमा पार की और इस दौरान वाहन की औसत गति 44 किमी/घंटा दर्ज की गई। विज्ञापन विज्ञापन गलत स्पीड डिस्प्ले: सड़क किनारे 30 किमी/घंटा के स्पीड लिमिट बोर्ड की पहचान करने के बावजूद, कार की स्क्रीन पर अक्सर 50 किमी/घंटा की गलत स्पीड लिमिट दिखाई देती रही। रिपोर्ट के मुताबिक, यह कुछ ऐसा है जैसे कोई यात्री लगातार ड्राइवर को गलत सलाह देकर यह विश्वास दिला रहा हो कि 30 के जोन में भी स्पीड लिमिट 50 की है।

सड़क किनारे 30 किमी/घंटा के स्पीड लिमिट बोर्ड की पहचान करने के बावजूद, कार की स्क्रीन पर अक्सर 50 किमी/घंटा की गलत स्पीड लिमिट दिखाई देती रही। रिपोर्ट के मुताबिक, यह कुछ ऐसा है जैसे कोई यात्री लगातार ड्राइवर को गलत सलाह देकर यह विश्वास दिला रहा हो कि 30 के जोन में भी स्पीड लिमिट 50 की है। साइकिल चालकों को गलत ओवरटेक: संस्था द्वारा एकत्रित किए गए वीडियो फुटेज में देखा गया कि FSD इनेबल्ड टेस्ला उन संकरी सड़कों पर भी साइकिल चालकों को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी जहाँ ऐसा करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

क्या इस स्टडी में टेस्ला FSD के कुछ सकारात्मक पहलू भी सामने आए हैं?

पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों के प्रति सावधानी: सिस्टम ने पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के आसपास सतर्कता और शिष्टता का व्यवहार किया और कई मौकों पर उन्हें प्राथमिकता दी।

सिस्टम ने पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के आसपास सतर्कता और शिष्टता का व्यवहार किया और कई मौकों पर उन्हें प्राथमिकता दी। मुख्य चिंता: हालांकि, संस्था ने यह स्पष्ट किया कि ये सकारात्मक पहलू स्पीड लिमिट और साइकिल-स्ट्रीट नियमों के व्यवस्थित उल्लंघन की कमियों को पूरी तरह नहीं ढक सकते।

यूरोप में टेस्ला FSD को मिली मंजूरी और नियामकों का इस पर क्या रुख है?

प्रमाणन और मंजूरी: डच नियामक RDW ने अप्रैल 2026 में इस सिस्टम को मंजूरी दी थी, जिसके बाद बेल्जियम और कुछ अन्य देशों ने भी इसे हरी झंडी दिखाई। पूरे यूरोपीय संघ (EU) के स्तर पर इस पर 6 अक्तूबर 2026 को मतदान हो सकता है।

डच नियामक RDW ने अप्रैल 2026 में इस सिस्टम को मंजूरी दी थी, जिसके बाद बेल्जियम और कुछ अन्य देशों ने भी इसे हरी झंडी दिखाई। पूरे यूरोपीय संघ (EU) के स्तर पर इस पर 6 अक्तूबर 2026 को मतदान हो सकता है। सरकारी अधिकारियों की प्रतिक्रिया: फ्लेमिश सरकार के परिवहन मंत्रालय के प्रवक्ता जेवियर लेसेन ने कहा कि यह एक 'लर्निंग सिस्टम' है जो नए डेटा के साथ समय के साथ खुद को ढालता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्राइवर पूरी तरह जिम्मेदार है और सिस्टम की गलती पर उसे तुरंत नियंत्रण संभालना होगा।

फ्लेमिश सरकार के परिवहन मंत्रालय के प्रवक्ता जेवियर लेसेन ने कहा कि यह एक 'लर्निंग सिस्टम' है जो नए डेटा के साथ समय के साथ खुद को ढालता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्राइवर पूरी तरह जिम्मेदार है और सिस्टम की गलती पर उसे तुरंत नियंत्रण संभालना होगा। यूरोपीय देशों में चिंताएं: स्वीडन सहित कई यूरोपीय देशों ने FSD द्वारा स्पीड लिमिट तोड़ने पर चिंता व्यक्त की है, जबकि यूरोपीय परिवहन सुरक्षा परिषद (ETSC) ने यूरोप के अलग-अलग सड़क नियमों के पालन पर सवाल उठाए हैं।

इस अध्ययन पर टेस्ला और सेफ्टी ग्रुप की अगली कार्रवाई क्या है?

यह संस्था मुख्य रूप से पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुरक्षा के लिए काम करती है। समूह ने जुलाई 2026 में तीन दिनों के दौरान लगभग 400 किलोमीटर (249 मील) तक टेस्ला FSD सिस्टम का व्यापक परीक्षण किया। परीक्षण में पाया गया कि यह सिस्टम 20 किमी/घंटा और 30 किमी/घंटा वाले क्षेत्रों में अक्सर तय सीमा से तेज गाड़ी चलाता है और ड्राइवरों को स्क्रीन पर गलत (अधिक) स्पीड लिमिट प्रदर्शित करता है, जिससे वे भ्रमित हो सकते हैं।रिपोर्ट में ब्रसेल्स और आसपास के इलाकों में किए गए परीक्षण के कई विशिष्ट आंकड़े और व्यावहारिक कमियां सामने रखी गई हैं:'Johanna.be' की रिपोर्ट में तकनीक के सकारात्मक पहलुओं का भी जिक्र किया गया है:टेस्ला का FSD सिस्टम अधिकांश ड्राइविंग कार्य खुद कर सकता है, लेकिन इसमें ड्राइवर का सतर्क रहना और नजर बनाए रखना अनिवार्य है।एनजीओ 'Johanna.be' ने यह विस्तृत रिपोर्ट फ्लेमिश परिवहन मंत्रालय और डच अथॉरिटी RDW को सौंप दी है और दोनों से FSD को दी गई मंजूरी पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। दूसरी ओर, इस महीने की शुरुआत में जारी एक अध्ययन में टेस्ला ने दावा किया था कि FSD इनेबल्ड गाड़ियां ओवर-स्पीडिंग नहीं करती हैं और आसपास के ट्रैफिक की गति के अनुसार ही चलती हैं। इस रिपोर्ट और रॉयटर्स की टिप्पणी की मांग पर टेस्ला और RDW ने फिलहाल कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है।