त्योहारों में लॉन्चिंग से पहले TFT डिस्प्ले के साथ नजर आई बजाज पल्सर NS400Z: जानें नए फीचर्स और इंजन डिटेल्स
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 24 Sep 2026 06:46 PM IST
सार
Bajaj Pulsar NS400Z अपडेटेड मोटरसाइकिल को हाल ही में सड़क पर देखा गया है।जिसमें सबसे बड़ा बदलाव TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के रूप में नजर आया है। बाइक को डीलरशिप यार्ड में देखे जाने से संकेत मिलता है कि कंपनी इसके लॉन्च की तैयारी कर रही है।
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विस्तार
बजाज ऑटो (Bajaj Auto) अपनी फ्लैगशिप बाइक Bajaj Pulsar NS400Z को एक बड़े फीचर अपडेट के साथ पेश करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इस दमदार बाइक का अपडेटेड मॉडल एक डीलरशिप यार्ड (Dealership Yard) में स्पॉट किया गया है, जिसमें नया TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखा गया है।
हाल ही में बजाज ने अपनी पल्सर सीरीज की अन्य मोटरसाइकिलों- Pulsar N160, Pulsar 125 और Pulsar 150 को TFT डिस्प्ले के साथ अपडेट किया था। इसके अलावा Pulsar NS200 और N250 के अपडेटेड मॉडल्स भी टेस्टिंग के दौरान देखे जा चुके हैं। अब इसी क्रम में कंपनी अपनी सबसे पावरफुल पल्सर NS400Z को भी इस आधुनिक फीचर से लैस करने जा रही है।
त्योहारों के सीजन से ठीक पहले इसे बाजार में उतारने की तैयारी है। ताकि त्योहारी मांग का फायदा उठाकर कंपनी अपनी बिक्री के आंकड़ों में बड़ा उछाल ला सके। कीमतों की घोषणा के तुरंत बाद ही इसकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है।
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हाल ही में बजाज ने अपनी पल्सर सीरीज की अन्य मोटरसाइकिलों- Pulsar N160, Pulsar 125 और Pulsar 150 को TFT डिस्प्ले के साथ अपडेट किया था। इसके अलावा Pulsar NS200 और N250 के अपडेटेड मॉडल्स भी टेस्टिंग के दौरान देखे जा चुके हैं। अब इसी क्रम में कंपनी अपनी सबसे पावरफुल पल्सर NS400Z को भी इस आधुनिक फीचर से लैस करने जा रही है।
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नए TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल और फीचर्स से क्या बदलाव आएगा?भारतीय टू-व्हीलर बाजार में आधुनिक और टेक-लोडेड बाइक्स की बढ़ती मांग को देखते हुए बजाज अपनी पल्सर रेंज को लगातार अपडेट कर रहा है:
- प्रीमियम राइडिंग एक्सपीरियंस: नया TFT स्क्रीन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और ऑन-स्क्रीन राइडिंग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकों को सपोर्ट करेगा, जिससे राइडर का अनुभव और बेहतर होगा।
- फ्रेश लुक और कलर्स: नए डिजिटल कंसोल के अलावा, आगामी Pulsar NS400Z में कुछ हल्के नए कलर ऑप्शंस और ग्राफिक्स भी मिल सकते हैं।
- सस्पेंशन सेटअप: डीलरशिप पर स्पॉट हुई बाइक में केटीएम और हस्कवर्ना जैसी प्रीमियम बाइक्स में मिलने वाला WP फॉर्क नहीं देखा गया है, जिसे हाल ही में NS200 के एक टेस्ट म्यूल में देखा गया था। इसमें पहले वाला सस्पेंशन सेटअप ही बरकरार रखा गया है।
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क्या Pulsar NS400Z के इंजन और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव होगा?फीचर अपडेट्स के बावजूद बाइक के मैकेनिकल सेटअप में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। इसमें वही पावरफुल इंजन बरकरार रखा जाएगा:
- इंजन: 349.13 cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल-इंजन।
- पावर व टॉर्क: यह इंजन 40.6 bhp की मैक्सिमम पावर और 33.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
नया मॉडल भारत में कब तक लॉन्च होगा और डिलीवरी कब शुरू होगी?चूंकि अपडेटेड Bajaj Pulsar NS400Z को सीधे डीलरशिप यार्ड में स्पॉट किया गया है, इससे साफ संकेत मिलता है कि कंपनी आधिकारिक लॉन्च और कीमतों के ऐलान के बेहद करीब है।
त्योहारों के सीजन से ठीक पहले इसे बाजार में उतारने की तैयारी है। ताकि त्योहारी मांग का फायदा उठाकर कंपनी अपनी बिक्री के आंकड़ों में बड़ा उछाल ला सके। कीमतों की घोषणा के तुरंत बाद ही इसकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है।