त्योहारों में लॉन्चिंग से पहले TFT डिस्प्ले के साथ नजर आई बजाज पल्सर NS400Z: जानें नए फीचर्स और इंजन डिटेल्स

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नए TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल और फीचर्स से क्या बदलाव आएगा?

प्रीमियम राइडिंग एक्सपीरियंस: नया TFT स्क्रीन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और ऑन-स्क्रीन राइडिंग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकों को सपोर्ट करेगा, जिससे राइडर का अनुभव और बेहतर होगा।

नया TFT स्क्रीन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और ऑन-स्क्रीन राइडिंग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकों को सपोर्ट करेगा, जिससे राइडर का अनुभव और बेहतर होगा। विज्ञापन विज्ञापन फ्रेश लुक और कलर्स: नए डिजिटल कंसोल के अलावा, आगामी Pulsar NS400Z में कुछ हल्के नए कलर ऑप्शंस और ग्राफिक्स भी मिल सकते हैं।

नए डिजिटल कंसोल के अलावा, आगामी Pulsar NS400Z में कुछ हल्के नए कलर ऑप्शंस और ग्राफिक्स भी मिल सकते हैं। सस्पेंशन सेटअप: डीलरशिप पर स्पॉट हुई बाइक में केटीएम और हस्कवर्ना जैसी प्रीमियम बाइक्स में मिलने वाला WP फॉर्क नहीं देखा गया है, जिसे हाल ही में NS200 के एक टेस्ट म्यूल में देखा गया था। इसमें पहले वाला सस्पेंशन सेटअप ही बरकरार रखा गया है।

क्या Pulsar NS400Z के इंजन और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव होगा?

इंजन: 349.13 cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल-इंजन।

349.13 cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल-इंजन। पावर व टॉर्क: यह इंजन 40.6 bhp की मैक्सिमम पावर और 33.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

नया मॉडल भारत में कब तक लॉन्च होगा और डिलीवरी कब शुरू होगी?

हाल ही में बजाज ने अपनी पल्सर सीरीज की अन्य मोटरसाइकिलों- Pulsar N160, Pulsar 125 और Pulsar 150 को TFT डिस्प्ले के साथ अपडेट किया था। इसके अलावा Pulsar NS200 और N250 के अपडेटेड मॉडल्स भी टेस्टिंग के दौरान देखे जा चुके हैं। अब इसी क्रम में कंपनी अपनी सबसे पावरफुल पल्सर NS400Z को भी इस आधुनिक फीचर से लैस करने जा रही है।भारतीय टू-व्हीलर बाजार में आधुनिक और टेक-लोडेड बाइक्स की बढ़ती मांग को देखते हुए बजाज अपनी पल्सर रेंज को लगातार अपडेट कर रहा है:फीचर अपडेट्स के बावजूद बाइक के मैकेनिकल सेटअप में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। इसमें वही पावरफुल इंजन बरकरार रखा जाएगा:चूंकि अपडेटेड Bajaj Pulsar NS400Z को सीधे डीलरशिप यार्ड में स्पॉट किया गया है, इससे साफ संकेत मिलता है कि कंपनी आधिकारिक लॉन्च और कीमतों के ऐलान के बेहद करीब है।त्योहारों के सीजन से ठीक पहले इसे बाजार में उतारने की तैयारी है। ताकि त्योहारी मांग का फायदा उठाकर कंपनी अपनी बिक्री के आंकड़ों में बड़ा उछाल ला सके। कीमतों की घोषणा के तुरंत बाद ही इसकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है।