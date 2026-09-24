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Hindi News ›   Automobiles News ›   BMW Motorrad Teases New Roadster for October 1 Launch: Could It Be the BMW F 450 R?

बीएमडब्ल्यू ने जारी किया नई रोडस्टर बाइक का टीजर: एक अक्तूबर को होगी लॉन्च, क्या यह F 450 R होगी?

Thu, 24 Sep 2026 10:16 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 24 Sep 2026 10:16 PM IST
सार

बीएमडब्ल्यू मोटोराड ने 1 अक्तूबर 2026 को नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने का टीजर जारी किया है। इसके साथ ही कंपनी के 450cc प्लेटफॉर्म के विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं।

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BMW Motorrad Teases New Roadster for October 1 Launch: Could It Be the BMW F 450 R?
BMW Motorrad Teaser - फोटो : BMW Motorrad

विस्तार
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लग्जरी टू-व्हीलर निर्माता बीएमडब्ल्यू मोटोराड (BMW Motorrad) ने 1 अक्तूबर 2026 को एक नई मोटरसाइकिल के वैश्विक अनावरण का टीजर जारी किया है। इस टीजर के सामने आते ही ऑटो जगत में कयास लगाए जा रहे हैं कि जर्मन ब्रांड अपने नए 450cc प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नेकेड रोडस्टर बाइक पेश करने जा रहा है। 
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चालू वर्ष अप्रैल में लॉन्च हुई F 450 GS एडवेंचर टूरर के बाद, इस नए मॉडल का नाम BMW F 450 R होने की संभावना है। इसे GS मॉडल के एक स्पॉर्टी और स्ट्रीट-फोकस्ड रोडस्टर भाई के रूप में देखा जा रहा है। 
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F 450 GS के प्लेटफॉर्म पर कितनी खरी उतरेगी यह नई रोडस्टर बाइक?

इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुई F 450 GS के साथ बीएमडब्ल्यू ने सब-500cc सेगमेंट में अपना नया एंट्री-लेवल प्लेटफॉर्म पेश किया था, जिसने बंद हो चुकी G 310 R और G 310 GS की जगह ली।
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  • इंजन और परफॉर्मेंस: इस प्लेटफॉर्म में 420 cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 48 hp की पावर और 43 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ GS ट्रॉफ़ी वेरिएंट में सेगमेंट-फर्स्ट ईजी राइड क्लच दिया गया है।
  • फ्रेम और ट्यूनिंग: नई रोडस्टर में इसी चेसिस और इंजन का इस्तेमाल किए जाने की पूरी उम्मीद है, लेकिन इसे शहरी और स्पॉर्टी राइडिंग के अनुकूल बनाने के लिए एर्गोनॉमिक्स और ट्यूनिंग में बदलाव देखने को मिलेंगे।

 

सस्पेंशन और फीचर्स के मामले में नई रोडस्टर GS मॉडल से कितनी अलग होगी?

एडवेंचर बाइक (F 450 GS) की तुलना में रोडस्टर मॉडल का सस्पेंशन सेटअप ही इसका सबसे बड़ा मुख्य अंतर होगा:
  • सस्पेंशन ट्रैवल: F 450 GS में 180mm ट्रैवल वाला 43mm USD फ़ॉर्क और लंबी ट्रैवल क्षमता वाला रियर मोनोशॉक दिया गया है। वहीं रोडस्टर के लिए कम सस्पेंशन ट्रैवल और रिवाइज्ड डैम्पिंग मिलने की संभावना है। जो ऑफ-रोडिंग के बजाय ऑन-रोड कंफर्ट और बेहतर हैंडलिंग को प्राथमिकता देगा।
  • टीजर से सामने आए फीचर्स: हालांकि टीजर इमेज से डिजाइन की पूरी डिटेल्स का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इसमें USD फ्रंट फॉर्क की मौजूदगी साफ दिखती है, जो ब्रांड की प्रीमियम स्थिति को दर्शाती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन देती है या इसे किफायती रखने के लिए सरल सेटअप अपनाती है।

 

भारतीय बाजार में नई BMW F 450 R की संभावित कीमत और मुकाबले क्या होंगे?

अगर बीएमडब्ल्यू अपनी इस नई रोडस्टर को भारतीय बाजार में उतारती है, तो बढ़ते 400-500cc नेकेड सेगमेंट में यह सीधे तौर पर एक मजबूत दावेदार बन जाएगी। जुड़वां-सिलेंडर इंजन होने के कारण यह KTM 390 ड्युक जैसी सिंगल-सिलेंडर बाइक्स की तुलना में अधिक रिफाइंड और स्मूथ राइडिंग अनुभव देगी।
  • कीमत का अनुमान: भारत में इस सेगमेंट में कड़ी टक्कर है। मुख्य प्रतिद्वंद्वी जैसे Aprilia Tuono 457 की कीमत लगभग 4.03 लाख रुपये और KTM 390 Duke की कीमत करीब 2.84 लाख रुपये से 3.45 लाख रुपये के आसपास है। अगर बीएमडब्ल्यू इसे प्रतिस्पर्धी बनाकर पेश करती है, तो इसकी शुरुआती कीमत 4 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के करीब हो सकती है। हालांकि ब्रांड प्रीमियम और नए फीचर्स के चलते इसकी कीमत थोड़ी अधिक भी जा सकती है।
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