राजमार्गयात्रा एप पर शुरू हुई OneTag सेवा: अब बिना नया स्टिकर खरीदे ऐसे बदलें अपना फास्टैग बैंक, जानें डिटेल्स

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने गुरुवार को एलान किया है कि उसकी नई फास्टैग पोर्टेबिलिटी सेवा 'OneTag' अब आधिकारिक 'राजमार्गयात्रा' (Rajmargyatra) एप पर लाइव कर दी गई है। इस सुविधा की मदद से वाहन मालिक अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगे पुराने फास्टैग स्टिकर को हटाए बिना ही अपना इश्यूअर बैंक (जारीकर्ता बैंक) आसानी से बदल सकते हैं।