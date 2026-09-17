फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Automobiles News ›   NHAI Adds ‘OneTag’ FASTag Portability Service to Rajmargyatra App: Step-by-Step Guide and Rules

राजमार्गयात्रा एप पर शुरू हुई OneTag सेवा: अब बिना नया स्टिकर खरीदे ऐसे बदलें अपना फास्टैग बैंक, जानें डिटेल्स

Thu, 17 Sep 2026 06:30 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 17 Sep 2026 06:30 PM IST
सार

FASTag (फास्टैग) उपयोगकर्ताओं के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने एक अहम सुविधा शुरू की है। NHAI की ‘OneTag’ फास्टैग पोर्टेबिलिटी सेवा अब राजमार्गयात्रा एप पर उपलब्ध है।

विज्ञापन
NHAI Adds ‘OneTag’ FASTag Portability Service to Rajmargyatra App: Step-by-Step Guide and Rules
फास्टैग - फोटो : अमर उजाला
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने गुरुवार को एलान किया है कि उसकी नई फास्टैग पोर्टेबिलिटी सेवा 'OneTag' अब आधिकारिक 'राजमार्गयात्रा' (Rajmargyatra) एप पर लाइव कर दी गई है। इस सुविधा की मदद से वाहन मालिक अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगे पुराने फास्टैग स्टिकर को हटाए बिना ही अपना इश्यूअर बैंक (जारीकर्ता बैंक) आसानी से बदल सकते हैं। 
NHAI Adds ‘OneTag’ FASTag Portability Service to Rajmargyatra App: Step-by-Step Guide and Rules
Fastag - फोटो : Adobe stock

राजमार्गयात्रा एप के जरिए फास्टैग पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया क्या है?

राजमार्गयात्रा एप यूजर्स को फास्टैग पोर्टेबिलिटी की पूरी प्रक्रिया में स्टेप-बाय-स्टेप गाइड करता है।
एनएचएआई के आधिकारिक बयान के अनुसार, फास्टैग पोर्टिंग की प्रक्रिया इस तरह है:
  1. पात्रता की जांच: यूजर्स को राजमार्गयात्रा एप पर लॉगिन करके अपना वाहन पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा।
  2. ओटीपी वेरिफिकेशन: वर्तमान इश्यूअर बैंक द्वारा यूजर के मोबाइल पर 6-अंकों का 'मोबाइल वेरिफिकेशन कोड' भेजा जाएगा।
  3. नया बैंक चुनना: वेरिफिकेशन के बाद यूजर को अपने मनपसंद नए जारीकर्ता बैंक को चुनना होगा।
  4. वॉलेट ऑनबोर्डिंग: नए बैंक के साथ ग्राहक सत्यापन (केवाईसी) और वॉलेट ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी करते ही पोर्टेबिलिटी पूरी हो जाएगी।
पोर्टेबिलिटी सफल होने के बाद भी व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ी फास्टैग आईडी अपरिवर्तित रहेगी। जिससे यूजर उसी फिजिकल स्टिकर के साथ नए बैंक की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
NHAI Adds ‘OneTag’ FASTag Portability Service to Rajmargyatra App: Step-by-Step Guide and Rules
Toll plaza - फोटो : Adobe Stock

पुराने वॉलेट में बचे हुए बैलेंस और रिफंड का क्या होगा?

एनएचएआई ने साफ किया है कि जैसे ही पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया पूरी होगी, पिछला जारीकर्ता बैंक संबंधित फास्टैग वॉलेट को बंद कर देगा। लागू होने वाले आवश्यक समायोजनों के बाद, वॉलेट में उपलब्ध शेष राशि (बैलेंस) ग्राहक को रिफंड कर दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
NHAI Adds ‘OneTag’ FASTag Portability Service to Rajmargyatra App: Step-by-Step Guide and Rules
Toll plaza - फोटो : Adobe Stock

क्या फास्टैग को बार-बार पोर्ट कराया जा सकता है?

नहीं, फास्टैग पोर्टेबिलिटी को लेकर एनएचएआई ने एक समय-सीमा तय की है। इंटरऑपरेबल फास्टैग में 6 महीने का कूलिंग पीरियड लागू रहेगा। इसका मतलब यह है कि एक बार पोर्टेबिलिटी कराने के बाद यूजर अगले 6 महीनों तक दोबारा बैंक नहीं बदल सकेंगे। 
विज्ञापन
NHAI Adds ‘OneTag’ FASTag Portability Service to Rajmargyatra App: Step-by-Step Guide and Rules
Toll plaza - फोटो : Adobe Stock

'OneTag' सुविधा शुरू करने से क्या-क्या फायदे होंगे?

एनएचएआई के अनुसार, 'OneTag' पहल से फास्टैग लाइफसाइकिल मैनेजमेंट में बड़ा सुधार आएगा:
  • लागत में कमी: बार-बार नए टैग के निर्माण, डिस्पैचिंग और री-इश्यूएंस के खर्च में भारी कमी आएगी, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट घटेगी।
  • ग्राहकों की सुविधा: बैंक बदलने का अनुभव आसान होगा, ग्राहकों को बेहतर सेवा चुनने का विकल्प मिलेगा और डिजिटल टोल इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा सक्षम व कुशल बनेगा।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed