विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भूटान सरकार को कौन सी 'मेड इन इंडिया' गाड़ियां सौंपी? जानें फीचर्स और खासियतें

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भूटान सरकार को महिंद्रा XEV 9e का कौन-सा वेरिएंट डिलीवर किया गया है?

आधिकारिक समारोह की तस्वीरों के अनुसार, ये गाड़ियां सिंज्ये एजेंसीज द्वारा भूटान के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 'डिपार्टमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड प्रॉपर्टीज' को सौंपी गईं।

विज्ञापन विज्ञापन भूटान सरकार ने महिंद्रा XEV 9e का 'Pack Two' वेरिएंट चुना है। जो 59 kWh क्षमता वाले दमदार बैटरी पैक से लैस है।

महिंद्रा XEV 9e का प्लेटफॉर्म और पावरट्रेन कितना पावरफुल है?

इंजन और परफॉर्मेंस: इसके 'Pack Two' वेरिएंट में 59 kWh का LFP बैटरी पैक और रियर एक्सल पर लगा एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर मिलता है, जो इसे रियर-व्हील-ड्राइव (RWD) एसयूवी बनाता है।

इसके 'Pack Two' वेरिएंट में 59 kWh का LFP बैटरी पैक और रियर एक्सल पर लगा एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर मिलता है, जो इसे रियर-व्हील-ड्राइव (RWD) एसयूवी बनाता है। पावर और टॉर्क: इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 228 bhp की पावर और 380 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है।

इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 228 bhp की पावर और 380 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। एक्सीलरेशन और मोड्स: यह इलेक्ट्रिक एसयूवी महज 8.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसमें ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए रेंज (Range), एवरीडे (Everyday) और रेस (Race) जैसे ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं।

महिंद्रा XEV 9e की ड्राइविंग रेंज और चार्जिंग स्पीड कितनी है?

ड्राइविंग रेंज: 59 kWh बैटरी वाले वेरिएंट के लिए महिंद्रा MIDC-सर्टिफाइड 542 किमी की ड्राइविंग रेंज का दावा करती है।

59 kWh बैटरी वाले वेरिएंट के लिए महिंद्रा MIDC-सर्टिफाइड 542 किमी की ड्राइविंग रेंज का दावा करती है। फास्ट चार्जिंग: यह 140 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे इसकी बैटरी को उपयुक्त परिस्थितियों में महज 20 मिनट में 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है।

यह 140 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे इसकी बैटरी को उपयुक्त परिस्थितियों में महज 20 मिनट में 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है। AC चार्जिंग: होम चार्जिंग के लिए 11.2 kW का चार्जर लगभग 6 घंटे और 7.2 kW का चार्जर लगभग 8.7 घंटे में इसे फुल चार्ज कर देता है।

केबिन, फीचर्स और भारत में इस इलेक्ट्रिक SUV की कीमत क्या है?

एक्सटीरियर स्टाइलिंग: इसमें वर्टिकल एलईडी DRLs, बाई-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, बोनट पर इल्यूमिनेटेड इंफिनिटी लोगो, 19-इंच अलॉय व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल्स और पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी लाइट बार के साथ ट्विन-पॉड स्पॉइलर मिलता है।

इसमें वर्टिकल एलईडी DRLs, बाई-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, बोनट पर इल्यूमिनेटेड इंफिनिटी लोगो, 19-इंच अलॉय व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल्स और पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी लाइट बार के साथ ट्विन-पॉड स्पॉइलर मिलता है। केबिन और हाइटेक फीचर्स: इसमें सॉफ्ट-टच लेदरेट मटीरियल वाला डार्क डुअल-टोन केबिन दिया गया है। डैशबोर्ड पर तीन 12.3-इंच की स्क्रीन्स (डिजिटल क्लस्टर, इन्फोटेनमेंट और फ्रंट पैसेंजर स्क्रीन) का सेटअप है।

इसमें सॉफ्ट-टच लेदरेट मटीरियल वाला डार्क डुअल-टोन केबिन दिया गया है। डैशबोर्ड पर तीन 12.3-इंच की स्क्रीन्स (डिजिटल क्लस्टर, इन्फोटेनमेंट और फ्रंट पैसेंजर स्क्रीन) का सेटअप है। लग्जरी कम्फर्ट: इसके अलावा इसमें डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, मेमोरी फंक्शन के साथ 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और बड़ा फिक्स्ड पैनोरमिक ग्लास रूफ दिया गया है।

इसके अलावा इसमें डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, मेमोरी फंक्शन के साथ 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और बड़ा फिक्स्ड पैनोरमिक ग्लास रूफ दिया गया है। भारतीय बाजार में कीमत: भारत में महिंद्रा XEV 9e की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 21.90 लाख रुपये रखी गई है।

डॉ. जयशंकर की भूटान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान यह हैंडओवर समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा, कनेक्टिविटी और द्विपक्षीय सहयोग पर उच्चस्तरीय चर्चा की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर खुशी जताते हुए कहा कि भारत, भूटान के ई-मोबिलिटी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लक्ष्यों को पूरा करने में लगातार सहयोग दे रहा है।महिंद्रा XEV 9e किसी पुरानी आईसीई (ICE) कार का कनवर्टेड मॉडल नहीं है, बल्कि इसे महिंद्रा के खास INGLO डेडिकेटेड ईवी आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है।यह प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी लंबी दूरी तय करने के साथ-साथ तेजी से चार्ज होने में भी सक्षम है:महिंद्रा XEV 9e को बेहद बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक एसयूवी-कूपे प्रोफाइल दिया गया है।