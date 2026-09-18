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Hindi News ›   Automobiles News ›   Maruti Suzuki Launches Swift, Dzire and Baleno S-CNG Automatic Variants; Check Price Features Specs

मारुति सुजुकी ने लॉन्च की स्विफ्ट, डिजायर और बलेनो S-CNG ऑटोमैटिक: 36.47 Km/Kg तक माइलेज का दावा, जानें कीमत

Fri, 18 Sep 2026 11:37 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Fri, 18 Sep 2026 11:37 PM IST
सार

Maruti Suzuki India ने अपने S-CNG पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए Swift, Dzire और Baleno के ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च किए हैं।

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Maruti Suzuki Launches Swift, Dzire and Baleno S-CNG Automatic Variants; Check Price Features Specs
Maruti Suzuki launches automatic S-CNG variants - फोटो : Maruti Suzuki

विस्तार
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मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki) ने अपने पर्यावरण-अनुकूल 'ऑटो ग्रीन मिशन' के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी तीन सबसे लोकप्रिय गाड़ियों- स्विफ्ट (Swift), डिजायर (Dzire) और बलेनो (Baleno) के S-CNG पोर्टफोलियो में ऑटोमैटिक वेरिएंट्स पेश कर दिए हैं।
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कंपनी ने पहली बार इन तीनों मॉडलों के S-CNG पावरट्रेन के साथ ऑटो गियर शिफ्ट (AGS), यानी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) का विकल्प पेश किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बिना माइलेज से समझौता किए ट्रैफिक में क्लच-फ्री और आरामदायक ड्राइविंग का अनुभव देना है।
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नए मारुति S-CNG ऑटोमैटिक मॉडल्स की वेरिएंट-वाइज कीमतें क्या हैं?

कंपनी ने इन नए ऑटोमैटिक S-CNG विकल्पों को चुनिंदा वेरिएंट्स में उपलब्ध कराया है। इनकी एक्स-शोरूम कीमतें इस प्रकार हैं:
  • मारुति स्विफ्ट S-CNG AMT: शुरुआती कीमत 7.29 लाख रुपये
  • मारुति बलेनो S-CNG AMT: शुरुआती कीमत 8.32 लाख रुपये
  • मारुति डिजायर S-CNG AMT: शुरुआती कीमत 8.53 लाख रुपये

 

इन सीएनजी-ऑटोमैटिक कारों का माइलेज और परफॉर्मेंस कैसी है?

ये तीनों मॉडल्स मारुति के आधुनिक 1.2-लीटर Z12E इंजन से लैस हैं। जिसमें डुअल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग (Dual VVT) और आइडल स्टार्ट स्टॉप (ISS) तकनीक दी गई है। इंजन को 5-स्पीड एएमटी (AMT) गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
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कंपनी द्वारा दावा किया गया माइलेज:
  • डिजायर S-CNG AMT: 36.47 किमी/किग्रा
  • स्विफ्ट S-CNG AMT: 35.34 किमी/किग्रा
  • बलेनो S-CNG AMT: 34.47 किमी/किग्रा
यह एएमटी सिस्टम शहर के हैवी ट्रैफिक में क्लच दबाने के झंझट को खत्म करता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर ड्राइवर को मैनुअल गियर शिफ्ट करने का विकल्प भी देता है।

 

सुरक्षा के लिहाज से मारुति की S-CNG तकनीक में क्या खास है?

मारुति सुजुकी की S-CNG तकनीक में बेहतर एयर-फ्यूल मिक्सचर के लिए एक इंटेलिजेंट इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। सुरक्षा के मोर्चे पर इसमें कई महत्वपूर्ण फीचर्स शामिल किए गए हैं:
  • जंग और लीकेज से बचाव के लिए स्टेनलेस-स्टील पाइप और जॉइंट्स।
  • पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वायरिंग हार्नेस।
  • सीएनजी रिफ्यूलिंग के समय गाड़ी को स्टार्ट होने से रोकने वाला विशेष माइक्रोस्विच।

 

भारतीय बाजार में मारुति S-CNG गाड़ियों की मांग कितनी बढ़ी है?

मारुति सुजुकी के मार्केटिंग एंड सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने कहा कि नए ऑटोमैटिक S-CNG मॉडल्स उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं जो ट्रैफिक में बेहतर परफॉर्मेंस और माइलेज के साथ ऑटोमैटिक कार की सुविधा चाहते हैं।
कंपनी के अनुसार, उसके S-CNG वाहनों की मांग में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है:
  • Q1 ग्रोथ: चालू वर्ष की पहली तिमाही में S-CNG बिक्री में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
  • मासिक रिकॉर्ड: जुलाई महीने में कंपनी ने 83,000 यूनिट्स की अपनी अब तक की सबसे बड़ी मासिक S-CNG बिक्री का रिकॉर्ड बनाया था।
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