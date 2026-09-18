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Hindi News ›   Automobiles News ›   Mahindra XUV 3XO REVX Edge Launched: Gets Panoramic Sunroof Under Rs 10 Lakh Check Features Specs

महिंद्रा XUV 3XO REVX Edge भारत में लॉन्च: ₹10 लाख से कम में मिलेगा पैनोरमिक सनरूफ, जानें फीचर्स

Fri, 18 Sep 2026 07:39 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Fri, 18 Sep 2026 07:39 PM IST
सार

Mahindra & Mahindra ने XUV 3XO REVX रेंज का विस्तार करते हुए नया REVX Edge वेरिएंट भारत में लॉन्च किया है। REVX Edge को इस तरह पोजिशन किया गया है कि ऊंचे वेरिएंट्स के कुछ प्रमुख फीचर्स अपेक्षाकृत कम कीमत वाले मॉडल में भी उपलब्ध हो सकें।

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Mahindra XUV 3XO REVX Edge Launched: Gets Panoramic Sunroof Under Rs 10 Lakh Check Features Specs
Mahindra XUV 3XO REVX Edge - फोटो : Mahindra

विस्तार
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महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए XUV 3XO REVX Edge वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.39 लाख रुपये रखी गई है। इस नए वेरिएंट के साथ ही कंपनी ने मौजूदा REVX M(O) वेरिएंट में पेट्रोल-ऑटोमैटिक का विकल्प भी शामिल कर दिया है। जिससे अब इस सीरीज में 10 लाख रुपये से कम बजट में भी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन उपलब्ध हो गया है। 
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₹10 लाख से कम में पैनोरमिक सनरूफ का क्या विकल्प दिया गया है?

महिंद्रा ने इस वेरिएंट के जरिए महंगे ट्रिम्स में मिलने वाले प्रीमियम फीचर्स को कम कीमत में पेश करने की कोशिश की है:
  • REVX Edge (O) ट्रिम: 9.89 लाख रुपये (पेट्रोल MT) की कीमत पर आने वाले REVX Edge (O) ट्रिम के जरिए महिंद्रा पहली बार XUV 3XO में 10 लाख रुपये से कम कीमत पर पैनोरमिक सनरूफ की सुविधा दे रही है।
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  • इन्फोटेनमेंट व केबिन फीचर्स: इसमें 10.25-इंच का एचडी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और वायर्ड एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ), क्रूज कंट्रोल, लेदरेट सीट्स और रियर-व्यू कैमरा मिलता है।
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  • अतिरिक्त फीचर्स: REVX Edge (O) ट्रिम में पैनोरमिक सनरूफ के अलावा रूफ रेल्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम (ORVMs), पैसिव की-लेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, और ऑटोमैटिक हेडलाइट्स व वाइपर्स दिए गए हैं।

 

सुरक्षा के लिहाज से कौन-से स्टैंडर्ड फीचर्स दिए गए हैं?

सुरक्षा के मोर्चे पर REVX Edge और REVX Edge (O) दोनों ही वेरिएंट्स को मजबूत बनाया गया है। इनमें स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पर शामिल हैं:
  • 6 एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)
  • ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट्स और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स
  • सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट और सीट-बेल्ट रिमाइंडर

 

इंजन और ट्रांसमिशन के विकल्प क्या हैं?

महिंद्रा XUV 3XO REVX Edge में दो इंजन ऑप्शंस का विकल्प मिलता है:
  1. 1.2-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन: यह 6-स्पीड मैनुअल (MT) और 6-स्पीड ऑटोमैटिक (AT) गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है।
  2. 1.5-लीटर टर्बो-डीजल (CRDe) इंजन: यह 6-स्पीड मैनुअल (MT) और ऑटोमेटेड मैनुअल (AMT) ट्रांसमिशन विकल्पों में आता है।

 

XUV 3XO REVX Edge के सभी वेरिएंट्स की कीमतें कितनी हैं?

कंपनी ने अलग-अलग इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों के हिसाब से कीमतें तय की हैं:
  • REVX Edge पेट्रोल MT: ₹9.39 लाख
  • REVX Edge पेट्रोल AT: ₹10.59 लाख
  • REVX Edge डीजल MT: ₹10.59 लाख
  • REVX Edge (O) पेट्रोल MT: ₹9.89 लाख
  • REVX Edge (O) पेट्रोल AT / डीजल MT: ₹11.09 लाख (प्रत्येक)
  • REVX Edge (O) डीजल AMT: ₹11.91 लाख
  • REVX M(O) पेट्रोल AT (नया): ₹9.99 लाख

 

यह नया वेरिएंट किन कलर ऑप्शंस में उपलब्ध होगा?

यह नया REVX Edge वेरिएंट कुल 5 आकर्षक एक्सटीरियर रंगों में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। जिसमें एवरेस्ट व्हाइट (Everest White), स्टील्थ ब्लैक (Stealth Black), टैंगो रेड (Tango Red), नेबुला ब्लू (Nebula Blue) और गैलेक्सी ग्रे (Galaxy Grey) जैसे रंग शामिल हैं।
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