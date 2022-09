Mahindra XUV700: महिंद्रा ने इस लोकप्रिय एसयूवी के दाम घटाए, जानें कीमत से लेकर वेटिंग पीरियड तक पूरी डिटेल्स

1 of 5 Mahindra XUV700 - फोटो : Mahindra

देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Mahindra and Mahindra (महिंद्रा एंड महिंद्रा) ने अपनी बेहद लोकप्रिय एसयूवी XUV700 (एक्सयूवी700) के चुनिंदा वैरिएंट्स की कीमतों में 6,000 रुपये तक की कटौती का एलान किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने पेट्रोल लाइन-अप में AX5 5S MT, AX5 7S MT, AX7 MT, AX5 5S At और यहां तक कि AX7 AT मॉडल के लिए कीमतों में कमी की है। डीजल के लिए AX5 5S MT, AX7 MT, AX7 7S MT, AX5 5S AT, AX5 7S AT, AX7 AT और AX7 AWD AT वैरिएंट्स की कीमतों में कटौती की गई है।

Mahindra XUV700 पेट्रोल मॉडल की नई एक्स-शोरूम कीमतें:

मॉडल (पेट्रोल) कीमत (रुपये) Mahindra XUV700 AX5 5-सीटर MT 16,49,247 Mahindra XUV700 AX5 7-सीटर MT 17,12,938 Mahindra XUV700 AX7 MT 19,14,515 Mahindra XUV700 AX5 5-सीटर AT 18,23,416 Mahindra XUV700 AX7 AT 20,88,849





Mahindra XUV700 डीजल मॉडल की नई एक्स-शोरूम कीमतें:

मॉडल (डीजल) कीमत (रुपये) Mahindra XUV700 AX5 5-सीटर MT 17,14,456 Mahindra XUV700 AX5 7-सीटर MT 17,78,148 Mahindra XUV700 AX7 7-सीटर MT 19,79,724 Mahindra XUV700 AX5 5-सीटर AT 18,86,080 Mahindra XUV700 AX5 7-सीटर AT 19,49,680 Mahindra XUV700 AX7 AT 21,52,140 Mahindra XUV700 AX7 AWD AT 22,92,199



Mahindra XUV700 AX5 5-सीटर, AX5 7-सीटर, AX7 और AX7 AWD वैरिएंट्स की कीमतों में 6,000 रुपये की कमी की गई है।



Mahindra XUV700 को पिछले साल अगस्त में काफी प्रतिस्पर्धी 11.99 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया था। एसयूवी ने सिर्फ दो दिनों में 50,000 से ज्यादा यूनटिस् के लिए बुकिंग मिल गई थी, जिसके लिए वेटिंग पीरियड 2 साल तक चली गई।



इस समय महिंद्रा XUV700 के लिए वैरिएंट्स के आधार पर 2 से 16 महीने तक का वेटिंग पीरियड है।

