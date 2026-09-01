इनोवा हाइक्रॉस बनाम हेक्टर पीएचईवी: 7-सीटर कार लेने का है प्लान? खरीदने से पहले जानें फीचर्स से कीमत तक सब कुछ

अगर आप अपने परिवार के लिए 7-सीटर हाइब्रिड गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार में अब दो बड़े और ताकतवर विकल्प मौजूद हैं। एक तरफ 115 किमी की ईवी रेंज और डीसी फास्ट चार्जिंग के साथ आई नई एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी है, तो दूसरी तरफ भरोसेमंद सेल्फ-चार्जिंग तकनीक वाली टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड जेडएक्स है। दोनों ही गाड़ियां लग्जरी, माइलेज और पर्यावरण-अनुकूल परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल हैं, लेकिन इनकी तकनीक और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में काफी बड़ा अंतर है। जानिए 27.79 लाख की शुरुआती कीमत वाली हेक्टर टोमाहॉक कैसे टोयोटा इन्नोवा हाईक्रॉस को चुनौती दे रही है और आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन सा विकल्प ज्यादा फायदेमंद है।

विज्ञापन