वित्त वर्ष 2026-27 में 12% तक बढ़ेगी वाहन बिक्री: FADA को त्यौहारों और ग्रामीण मांग से मजबूत वृद्धि की उम्मीद

फेस्टिव सीजन से क्यों बढ़ी उम्मीदें?

FADA के मुताबिक, बाजार में फिलहाल अच्छी बिक्री गतिविधि और उपभोक्ता मांग बनी हुई है। अक्तूबर से शुरू होने वाली चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही और फेस्टिव सीजन से ऑटो सेक्टर की बिक्री को अतिरिक्त समर्थन मिलने की उम्मीद है।

पिछले वर्ष के अंत में GST दरों में की गई कटौती का प्रभाव भी मांग को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। FADA का मानना है कि मजबूत उपभोक्ता भावना, फेस्टिव खरीदारी और GST कटौती के बाद जारी मांग का असर मिलकर FY27 में ऑटोमोबाइल उद्योग को 9% से 12% तक की वृद्धि की ओर ले जा सकता है।