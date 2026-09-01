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Hindi News ›   Automobiles News ›   FADA Expects Up to 12% Auto Sales Growth in FY27 as Post-GST Demand and Festive Season Boost Momentum

वित्त वर्ष 2026-27 में 12% तक बढ़ेगी वाहन बिक्री: FADA को त्यौहारों और ग्रामीण मांग से मजबूत वृद्धि की उम्मीद

Tue, 01 Sep 2026 03:36 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Tue, 01 Sep 2026 03:36 PM IST
सार

डीलरशिप के शीर्ष निकाय फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की वृद्धि दर को लेकर काफी सकारात्मक रुख जताया है।

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FADA Expects Up to 12% Auto Sales Growth in FY27 as Post-GST Demand and Festive Season Boost Momentum
FY27 Auto Sales Growth Forecast - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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भारतीय ऑटोमोबाइल डीलरों की शीर्ष संस्था फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) को चालू वित्त वर्ष FY27 में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की मजबूत वृद्धि का भरोसा है। FADA का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में ऑटो सेक्टर की वृद्धि दोहरे अंकों में रह सकती है और यह 9% से 12% के दायरे तक पहुंच सकती है। 

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संस्था के अनुसार, पिछले वर्ष फेस्टिव सीजन के दौरान घोषित GST दरों में कटौती के बाद बाजार में बनी मजबूत मांग का असर लगातार दिखाई दे रहा है। आने वाला फेस्टिव सीजन और उपभोक्ताओं का सकारात्मक रुझान भी FY27 की बिक्री वृद्धि को गति दे सकता है।

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FY27 में ऑटो सेक्टर कितनी वृद्धि दर्ज कर सकता है?

पीटीआई के साथ बातचीत में FADA के सीईओ सहर्ष दामानी ने कहा कि मार्च 2027 में समाप्त होने वाले पूरे वित्त वर्ष के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग दोहरे अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रख सकता है।

उनके अनुसार, पूरे वित्त वर्ष में उद्योग की वृद्धि करीब 9% से 11% या अधिकतम 12% के दायरे में रह सकती है।

दामानी ने कहा कि बाजार में मौजूदा समय में अच्छी मांग देखने को मिल रही है, जिससे वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बिक्री प्रदर्शन को लेकर उम्मीदें और मजबूत हुई हैं।

ग्रामीण बाजार की मांग शहरी क्षेत्रों से आगे रह सकती है?

FADA के सीईओ का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पैसेंजर व्हीकल की मांग शहरी बाजारों की तुलना में बेहतर बनी रह सकती है।

उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि आगामी फेस्टिव सीजन में ऑटोमोबाइल के सभी प्रमुख सेगमेंट बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। भारत में आमतौर पर फेस्टिव सीजन ऑटोमोबाइल बिक्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधि माना जाता है और इस दौरान उपभोक्ता खरीदारी का रुझान बढ़ जाता है।

अच्छे मानसून और फेस्टिव माहौल से उपभोक्ता भावनाओं को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जो वाहन बिक्री को और मजबूती दे सकता है। 

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पहले छह महीनों में तेज ग्रोथ के पीछे क्या वजह रही?

दामानी ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में बीते छह महीनों का आधार काफी कम था। इसी लो बेस के कारण चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में ऑटोमोबाइल उद्योग में तेज वृद्धि देखने को मिली।

हालांकि, उन्होंने कहा कि उद्योग के लिए असली परीक्षा 22 सितंबर के बाद शुरू होगी। पिछले वर्ष 22 सितंबर के बाद GST 2.0 के तहत दरों में कटौती की घोषणा की गई थी। ऐसे में इस वर्ष 22 सितंबर के बाद मिलने वाले बिक्री आंकड़े अधिक महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि तब तुलना का आधार अपेक्षाकृत सामान्य हो जाएगा। 

फेस्टिव सीजन से क्यों बढ़ी उम्मीदें?

FADA के मुताबिक, बाजार में फिलहाल अच्छी बिक्री गतिविधि और उपभोक्ता मांग बनी हुई है। अक्तूबर से शुरू होने वाली चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही और फेस्टिव सीजन से ऑटो सेक्टर की बिक्री को अतिरिक्त समर्थन मिलने की उम्मीद है।

पिछले वर्ष के अंत में GST दरों में की गई कटौती का प्रभाव भी मांग को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। FADA का मानना है कि मजबूत उपभोक्ता भावना, फेस्टिव खरीदारी और GST कटौती के बाद जारी मांग का असर मिलकर FY27 में ऑटोमोबाइल उद्योग को 9% से 12% तक की वृद्धि की ओर ले जा सकता है।

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