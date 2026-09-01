नई ऑडी क्यू3 की बुकिंग शुरू: जल्द हो सकती है लॉन्च, जानें क्या-क्या होगा खास और किन कारों को देगी टक्कर

ऑडी ने भारत के लिए थर्ड-जनरेशन क्यू3 का खुलासा करने के कुछ ही दिनों बाद इसकी बुकिंग विंडा भी खोल दी है। ग्राहक एक लाख रुपये का टोकन देकर नई क्यू3 अपने नाम कर सकते हैं। हालांकि इसके आधिकारिक कीमत अभी सामने नहीं आई है, यह कुछ हफ्तो बाद रिवील हो सकती है। साथ ही यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे त्योहारी सीजन के आसपास भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है।

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