रॉयल एनफील्ड न्यू बाइक: लॉन्च से पहले डीलरशिप पर पहुंची नई हिमालयन 440; जानें फीचर्स, इंजन और संभावित कीमत

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। अब लॉन्च से कुछ दिन पहले इसकी यूनिट्स डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीर में बाइक का ज्यादातर हिस्सा प्रोटेक्टिव रैप्स से ढका हुआ है। इसके बावजूद राइडर कॉकपिट का हिस्सा साफ दिखाई देता है। यही हिस्सा नई हिमालयन 440 के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की जानकारी देता है।

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