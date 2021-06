Hyundai Alcazar: भारत में लॉन्च हुई ह्यूंदै की पहली 7-सीटर एसयूवी, जानें कीमत और फीचर्स

{"_id":"60cc4b888ebc3e670d704f2c","slug":"hyundai-alcazar-launched-in-india-know-price-specifications-features-and-all-details","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Hyundai Alcazar: \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a \u0939\u0941\u0908 \u0939\u094d\u092f\u0942\u0902\u0926\u0948 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0940 7-\u0938\u0940\u091f\u0930 \u090f\u0938\u092f\u0942\u0935\u0940, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u0940\u092e\u0924 \u0914\u0930 \u092b\u0940\u091a\u0930\u094d\u0938","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Fri, 18 Jun 2021 01:09 PM IST

1 of 7

Hyundai Alcazar - फोटो : Hyundai

Hyundai Alcazar Seven Seater SUV launched in India: देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Hyundai Motor India (ह्यूंदै मोटर इंडिया) ने अपनी बहुप्रतीक्षित तीन-पंक्ति वाली एसयूवी Hyundai Alcazar को आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 16.30 लाख रुये तय की गई है। वहीं इसके टॉप-स्पेक मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये है। ह्यूंदै ने ने Alcazar एसयूवी की बुकिंग आधिकारिक तौर पर पहले ही शुरू कर दी है। इस एसयूवी को खरीदने के इच्छुक ग्राहक ह्यू्ंदै की डीलरशिप पर 25,000 रुपये की राशि देकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं।



ह्यूंदै ने Alcazar एसयूवी को अप्रैल के महीने में पूरी तरह से ढंके हुए फॉर्म में शोकेस किया गया था। जिसके बाद से कार प्रेमी इसकी लॉन्चिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण अलकाजार की आधिकारिक लॉन्चिंग को कई बार टलना पड़ा। यह भारतीय बाजार में हयूंदै की पहली तीन-पंक्ति वाली एसयूवी है। हालांकि कंपनी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में Palisade जैसे और भी अधिक आलीशान विकल्प पेश करती हैं। भारतीय बाजार में Hyundai Alcazar का सीधा मुकाबला टाटा मोटर्स की हाल ही में लॉन्च हुई Tata Safari और एमजी मोटर की MG Hector Plus से होगा।