मात्र ₹25/लीटर पड़ेगा ईंधन का खर्च! नितिन गडकरी का दावा: अक्तूबर में लॉन्च होगी 100% इथेनॉल से चलने वाली कार!

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टोयोटा की 100% इथेनॉल फ्लेक्स-फ्यूल इनोवा कब लॉन्च होने जा रही है?

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ई20 पेट्रोल और इथेनॉल ईंधन के प्रभाव को लेकर सरकार का क्या रुख है?

ग्लोबल और डोमेस्टिक ट्रेंड: गडकरी ने कहा, "दुनिया के 19 देशों में इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भारत में भी किसी वाहन से कोई शिकायत नहीं आ रही है।"

गडकरी ने कहा, "दुनिया के 19 देशों में इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भारत में भी किसी वाहन से कोई शिकायत नहीं आ रही है।" तकनीकी अध्ययन का हवाला: सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसे वाहन निर्माताओं, ऑटोमोबाइल एसोसिएशनों या उपभोक्ता समूहों से E20 के कारण माइलेज या इंजन खराब होने की कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है। प्रयोगशाला अध्ययनों और फील्ड ट्रायल्स ने यह साबित किया है कि E20 ईंधन इंजन की टिकाऊपन और मटीरियल कम्पैटिबिलिटी के मानकों पर सही उतरता है।

भारत में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों का भविष्य और अन्य कंपनियों की क्या भूमिका है?

मारुति सुजुकी की पहल: टोयोटा से पहले जून में मारुति सुजुकी ने देश की पहली फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर कार पेश की थी।

टोयोटा से पहले जून में मारुति सुजुकी ने देश की पहली फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर कार पेश की थी। फ्लेक्स-फ्यूल की खासियत: ये वाहन E20 से लेकर 100 प्रतिशत शुद्ध इथेनॉल तक किसी भी अनुपात वाले इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण पर निर्बाध रूप से चलने में सक्षम होते हैं, जिससे खरीदारों को ईंधन की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है।

नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि 100 प्रतिशत इथेनॉल पर चलने वाले इस वाहन में पारंपरिक पेट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम सरकार के वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है। जो देश में इथेनॉल मिश्रण नीति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आया है।नितिन गडकरी ने खुलासा किया कि टोयोटा की 100% इथेनॉल संचालित Innova (इनोवा) का बहुप्रतीक्षित मॉडल अक्तूबर 2026 में लॉन्च होने जा रहा है।मंत्री ने बताया कि उन्हें टोयोटा के इस फ्लेक्स-फ्यूल वाहन के लॉन्च इवेंट में आमंत्रित किया गया है। यह कार रेगुलर पेट्रोल के बजाय 100 प्रतिशत इथेनॉल पर चलने के लिए डिजाइन की गई है। इसके अलावा, गडकरी ने यह दावा भी किया कि यह कार चलते समय 60 प्रतिशत बिजलीभी पैदा करेगी। जिससे इसकी कार्यकुशलता और रनिंग कॉस्ट में काफी सुधार होगा।यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब भारत की ई20 नीति (पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल का मिश्रण) को लेकर वाहन के माइलेज, इंजन परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस पर पड़ने वाले असर को लेकर बहस छिड़ी हुई है:टोयोटा की प्रस्तावित 100 प्रतिशत इथेनॉल-ओनली इनोवा, भारतीय ऑटोमेकर्स द्वारा फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को बाजार में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है: