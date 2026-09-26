त्योहारी सीजन में जारी रहेगा नई कारों का सिलसिला: दिवाली तक कौन से नए मॉडल हो रहे हैं लॉन्च?

26 अगस्त को ओणम से शुरू हुआ और 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी से होते हुए 8 नवंबर को दिवाली पर समाप्त होने वाला यह त्योहारी सीजन भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बेहद खास बना हुआ है। रिकॉर्ड बिक्री के दम पर कार निर्माता कंपनियां अगस्त से लेकर अक्तूबर के आखिर तक लगातार नए मॉडल और अपडेटेड फीचर्स वाले वाहन लॉन्च कर रही हैं।

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