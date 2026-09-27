कार केयर टिप्स: बारिश के बाद गाड़ी के ब्रेक से आ रही है आवाज? जानें कब सामान्य है और कब हो सकती है बड़ी समस्या
बारिश या नमी के मौसम में गाड़ी खड़ी रहने से अक्सर ब्रेक रोटर पर पानी की पतली परत और हल्की जंग जम जाती है, जिससे ब्रेक दबाने पर स्क्वीकिंग या स्क्रैपिंग की आवाज सुनाई देती है। आमतौर पर कुछ दूरी चलने पर यह आवाज बंद हो जाती है, लेकिन अगर आवाज लगातार बनी रहे या स्टीयरिंग में कंपन महसूस हो, तो यह खतरे का संकेत हो सकता है। क्या आपके ब्रेक से भी लगातार तेज आवाज आ रही है? तो आइए जानते हैं कब ब्रेक की जांच करा लेनी चाहिए।
विस्तार
बारिश के मौसम में गाड़ी चलाते समय ब्रेक से आवाज आने की समस्या कई लोगों को परेशान करती है। बारिश या ज्यादा नमी के बाद ब्रेक रोटर पर पानी की पतली परत या हल्की सरफेस रस्ट बन सकती है। ब्रेक लगाने पर यह परत हटती है और कुछ समय के लिए स्क्वीकिंग या स्क्रैपिंग जैसी आवाज सुनाई दे सकती है। आमतौर पर गाड़ी कुछ दूरी चलने और कुछ बार ब्रेक लगाने के बाद यह आवाज कम हो जाती है। लेकिन अगर आवाज बार-बार आती है या इसके साथ ब्रेक की परफॉर्मेंस में बदलाव महसूस हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए समझते हैं बारिश के बाद ब्रेक से आवाज क्यों आती है और कब ब्रेक सिस्टम की जांच जरूरी हो जाती है।
बारिश के बाद ब्रेक से आवाज क्यों आती है?
- बारिश के बाद गाड़ी कुछ समय तक खड़ी रहने पर ब्रेक रोटर पर नमी जमा हो जाती है। इससे रोटर की सतह पर हल्की रस्ट बन सकती है। जब गाड़ी दोबारा चलती है और ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड इस परत को हटाता है। इसी दौरान हल्की आवाज सुनाई दे सकती है।
- अगर कुछ बार ब्रेक लगाने के बाद आवाज अपने आप कम हो जाए और गाड़ी सामान्य तरीके से रुक रही हो, तो आमतौर पर ज्यादा चिंता की बात नहीं होती। हालांकि, लगातार नमी और रस्ट रहने से समय के साथ ब्रेक कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए बारिश के मौसम में ब्रेक से आने वाली आवाज पर ध्यान देना जरूरी है।
लगातार स्क्वीकिंग को न करें नजरअंदाज
- अगर ब्रेक से हर बार या लगातार तेज आवाज आती है, तो इसकी वजह केवल बारिश नहीं हो सकती है। ब्रेक पैड ज्यादा घिस जाने पर उसमें लगा वियर इंडिकेटर ब्रेक रोटर के संपर्क में आ सकता है। इससे तेज स्क्वीकिंग आवाज आती है, जो ड्राइवर को ब्रेक पैड की जांच या रिप्लेसमेंट का संकेत देती है।
- इसके अलावा ब्रेक पैड और रोटर के बीच धूल, छोटे पत्थर या दूसरी गंदगी फंसने से भी आवाज आ सकती है। ब्रेक हार्डवेयर में लुब्रिकेशन की कमी, कैलिपर की समस्या या ब्रेक पैड और रोटर के ज्यादा गर्म होने की वजह से भी लगातार स्क्वीकिंग हो सकती है। अगर आवाज कई दिनों तक बनी रहती है या हर बार ब्रेक लगाने पर आती है, तो मैकेनिक से ब्रेक पैड, रोटर और कैलिपर की जांच करवाना बेहतर है।
ये संकेत दिखें तो तुरंत करवाएं जांच
- सिर्फ आवाज ही नहीं, बल्कि कुछ दूसरे संकेत भी ब्रेक सिस्टम में समस्या की ओर इशारा करते हैं। अगर ब्रेक लगाते समय स्टीयरिंग व्हील या पूरी गाड़ी में विब्रेशन महसूस हो, तो ब्रेक सिस्टम की जांच जरूरी है।
- इसी तरह अगर ब्रेक पैडल दबाने पर वह सामान्य से ज्यादा नीचे चला जाए, गाड़ी ब्रेक लगाने पर एक तरफ खिंचे या उसे रोकने में सामान्य से ज्यादा दूरी लगे, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए।
ग्राइंडिंग आवाज आए तो सावधान
- ब्रेक से ग्राइंडिंग जैसी आवाज आना सामान्य नहीं है। यह ब्रेक पैड के पूरी तरह घिस जाने और उसके मेटल हिस्से के रोटर से रगड़ने का संकेत हो सकता है। ऐसे में ब्रेक सिस्टम को जल्द से जल्द चेक करवाना जरूरी है।
- इसके अलावा ब्रेक लगाने के दौरान बर्निंग स्मेल आना, डैशबोर्ड पर ब्रेक या एबीएस वार्निंग लाइट जलना और किसी एक व्हील से ज्यादा गर्मी महसूस होना भी ब्रेक सिस्टम की जांच कराने की वजह है। ऐसे संकेतों के साथ गाड़ी चलाते रहने के बजाय सुरक्षित जगह पर रुककर ब्रेक सिस्टम की जांच करवानी चाहिए।
सामान्य आवाज और चेतावनी वाली आवाज में समझें अंतर
- बारिश के बाद कुछ समय के लिए आने वाली हल्की स्क्वीकिंग या स्क्रैपिंग आवाज नमी या रोटर पर बनी हल्की सरफेस रस्ट की वजह से हो सकती है और कुछ दूरी चलने के बाद कम हो सकती है, लेकिन अगर आवाज लगातार बनी रहती है, हर बार ब्रेक लगाने पर आती है या इसके साथ ब्रेक की परफॉर्मेंस में बदलाव महसूस होता है, तो इसे सामान्य मानकर नहीं चलना चाहिए।
- ब्रेक गाड़ी का सबसे जरूरी सेफ्टी सिस्टम है। इसलिए बारिश के बाद आने वाली सामान्य हल्की आवाज और लगातार बनी रहने वाली चेतावनी वाली आवाज के बीच अंतर समझना जरूरी है। किसी भी तरह की असामान्य आवाज के साथ अगर ब्रेकिंग पर असर महसूस हो रहा है, तो ब्रेक पैड, रोटर और कैलिपर समेत पूरे ब्रेक सिस्टम की जांच करवाना सुरक्षित कदम है।