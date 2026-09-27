कार केयर टिप्स: बारिश के बाद गाड़ी के ब्रेक से आ रही है आवाज? जानें कब सामान्य है और कब हो सकती है बड़ी समस्या

बारिश के मौसम में गाड़ी चलाते समय ब्रेक से आवाज आने की समस्या कई लोगों को परेशान करती है। बारिश या ज्यादा नमी के बाद ब्रेक रोटर पर पानी की पतली परत या हल्की सरफेस रस्ट बन सकती है। ब्रेक लगाने पर यह परत हटती है और कुछ समय के लिए स्क्वीकिंग या स्क्रैपिंग जैसी आवाज सुनाई दे सकती है। आमतौर पर गाड़ी कुछ दूरी चलने और कुछ बार ब्रेक लगाने के बाद यह आवाज कम हो जाती है। लेकिन अगर आवाज बार-बार आती है या इसके साथ ब्रेक की परफॉर्मेंस में बदलाव महसूस हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए समझते हैं बारिश के बाद ब्रेक से आवाज क्यों आती है और कब ब्रेक सिस्टम की जांच जरूरी हो जाती है।

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