होंडा का नया फैमिली ई-स्कूटर QC3 भारत में लॉन्च: 145 Km रेंज और 32-लीटर अंडरसीट स्टोरेज, कितनी है कीमत?





कंपनी ने इसे एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल 'फैमिली ईवी' के रूप में पेश किया है। शुरुआती चरण में इसे दिल्ली, आगरा, कटक, सूरत और कोल्लम जैसे चुनिंदा पांच शहरों में अधिकृत होंडा रेडविंग डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा।

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Honda QC3 आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली में 1.35 लाख रुपये तय की गई है।