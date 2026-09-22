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होंडा का नया फैमिली ई-स्कूटर QC3 भारत में लॉन्च: 145 Km रेंज और 32-लीटर अंडरसीट स्टोरेज, कितनी है कीमत?

Tue, 22 Sep 2026 04:14 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Tue, 22 Sep 2026 04:14 PM IST
सार

Honda ने QC3 को व्यावहारिक पारिवारिक स्कूटर के तौर पर तैयार किया है। इसमें 32 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिलता है। खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है, जो स्कूटर का इस्तेमाल रोजाना आने-जाने के मुख्य साधन के तौर पर करते हैं। जानें इसकी खूबियां।

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Honda QC3 Electric Scooter Launched in India: Check Price Range Features and Tech
Honda QC3 Electric Scooter Launch - फोटो : Amar Ujala
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Honda QC3 आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली में 1.35 लाख रुपये तय की गई है। 


कंपनी ने इसे एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल 'फैमिली ईवी' के रूप में पेश किया है। शुरुआती चरण में इसे दिल्ली, आगरा, कटक, सूरत और कोल्लम जैसे चुनिंदा पांच शहरों में अधिकृत होंडा रेडविंग डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा। 
Honda QC3 Electric Scooter Launched in India: Check Price Range Features and Tech
Honda QC3 Electric Scooter - फोटो : HMSI

Honda QC3 की बुकिंग प्रक्रिया और कलर्स ऑप्शन क्या हैं?

होंडा ने इस नए ई-स्कूटर की आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी है:
  • बुकिंग राशि: ग्राहक महज 5,000 रुपये की टोकन राशि देकर इसे बुक कर सकते हैं।
  • बुकिंग के माध्यम: ग्राहक एचएमएसआई (HMSI) की आधिकारिक वेबसाइट या फिर चुनिंदा 5 शहरों की रेडविंग डीलरशिप पर जाकर ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं।
  • रंगों के विकल्प: कंपनी इसे चार प्रीमियम कलर ऑप्शंस में पेश कर रही है। जिसमें मैट फोटॉन ग्रे मैटेलिक, पर्ल प्रेशियस व्हाइट, पर्ल शैलो ब्लू और पर्ल सायरन ब्लू जैसे रंग शामिल हैं।
Honda QC3 Electric Scooter Launched in India: Check Price Range Features and Tech
Honda QC3 Electric Scooter - फोटो : HMSI

डिजिटल फीचर्स और बूट स्पेस के मामले में यह स्कूटर कितना व्यावहारिक है?

Honda QC3 में रोजमर्रा की पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए शानदार बूट स्पेस और कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं:
  1. 32-लीटर का विशाल स्टोरेज: इसमें 32 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिसमें परिवार का दैनिक सामान या हेलमेट आसानी से रखा जा सकता है।
  2. स्मार्ट TFT डिस्प्ले: इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है जो 'Honda RoadSync' सपोर्ट के साथ आता है। इसके जरिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कई कनेक्टेड फीचर्स राइडर की स्क्रीन पर ही मिल जाते हैं।
  3. स्मार्ट की (Smart Key): रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए इसमें होंडा की एडवांस्ड स्मार्ट-की (Keyless Go) तकनीक भी शामिल है।
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Honda QC3 Electric Scooter Launched in India: Check Price Range Features and Tech
Honda QC3 Electric Scooter - फोटो : HMSI

होंडा QC3 की रेंज, बैटरी क्षमता और चार्जिंग टाइम कितना है?

शहरी इस्तेमाल और दैनिक आवाजाही को ध्यान में रखते हुए होंडा ने इसमें एक मजबूत बैटरी पैक दिया है:
  • बैटरी और रेंज: इसमें 3.0 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 145 किमी की सर्टिफाइड (IDC) ड्राइविंग रेंज प्रदान करता है।
  • फास्ट चार्जिंग: यह बैटरी 2 घंटे 40 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है।
  • फुल चार्जिंग टाइम: साधारण चार्जर से इसे फुल 100 प्रतिशत चार्ज होने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है।
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