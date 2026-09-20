इलेक्ट्रिक कार मेंटेनेंस: ईवी की रेंज और बैटरी लाइफ रखनी है बरकरार? सर्विसिंग के दौरान कभी न भूलें ये पांच काम



लेकिन कम मेंटेनेंस का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ईवी को देखभाल की जरूरत नहीं होती। ईवी का सबसे महंगा और अहम हिस्सा उसकी हाई-वोल्टेज बैटरी होती है। सर्विसिंग के दौरान की गई छोटी-सी अनदेखी बैटरी पर अतिरिक्त दबाव डालती है, जिससे एक फुल चार्ज में मिलने वाली ड्राइविंग रेंज कम होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक कार वर्षों तक बिना किसी परेशानी के चले, तो सर्विसिंग के वक्त इन पांच बातों का खास ध्यान रखें।

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि, आज भी कई ईवी खरीदार ड्राइविंग रेंज को लेकर चिंतित रहते हैं। कंपनियां अब पहले से काफी अधिक रेंज वाले मॉडल बाजार में उतार रही हैं। चूंकि ईवी में इंजन ऑयल, स्पार्क प्लग या पेचीदा गियरबॉक्स जैसे स्पेयर पार्ट्स नहीं होते, इसलिए इनमें मेंटेनेंस बहुत कम लगता है।