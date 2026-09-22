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Hindi News ›   Automobiles News ›   Honda CB500 Neo-Retro Motorcycle Launched in India Check Price Features Specs

होंडा ने भारत में लॉन्च की दमदार CB500 नियो-रेट्रो बाइक: 501cc इंजन, ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स, कितनी है कीमत?

Tue, 22 Sep 2026 05:08 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Tue, 22 Sep 2026 05:08 PM IST
सार

501cc के बड़े सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ CB500 भारतीय बाजार में एक अलग जगह बनाती है। यह एयर और ऑयल कूलिंग तकनीक के साथ आता है। जानें इसकी अन्य खूबियां।

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Honda CB500 Neo-Retro Motorcycle Launched in India Check Price Features Specs
Honda CB500 Rebel Red Metallic - फोटो : HMSI

विस्तार
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होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपनी बिल्कुल नई नियो-रेट्रो बाइक होंडा सीबी 500 (Honda CB500) को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.75 लाख रुपये (बंगलूरू) तय की गई है। 
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कंपनी इस बाइक का निर्माण भारत में स्थानीय रूप से कर रही है। 350cc से ऊपर के इंजनों पर लागू होने वाले 40 प्रतिशत जीएसटी के बावजूद स्थानीय निर्माण की वजह से होंडा इसे इस प्रतिस्पर्धी कीमत पर उतारने में सफल रही है। इस बाइक को होंडा के प्रीमियम बिगविंग डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचा जाएगा और इसकी बुकिंग्स शुरू हो चुकी हैं।
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Honda CB500 के वेरिएंट्स और कीमतों कितनी हैं?

होंडा इस नई CB500 को तीन अलग-अलग वेरिएंट्स में पेश कर रही है। जिनमें मुख्य अंतर व्हील्स और फिनिशिंग का है:
  • Alloy (एलाॉय वेरिएंट): 2,75,000 रुपये (एक्स-शोरूम, बंगलूरू)
  • Spoke (स्पोक वेरिएंट): 2,99,900 रुपये (एक्स-शोरूम, बंगलूरू)
  • Spoke with Stripe (टॉप-स्पेसिफिकेशन): 3,01,900 रुपये (एक्स-शोरूम, बंगलूरू)
इसके स्पोक (Spoke) वेरिएंट्स में आधुनिक क्रॉस-स्पोक ट्यूबलैस व्हील्स मिलते हैं। जबकि टॉप वेरिएंट में एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शंस और आकर्षक ग्राफिक्स दिए गए हैं।
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Honda CB500 का इंजन कितना पावरफुल है?

CB500 का सबसे बड़ा आकर्षण इसका बिल्कुल नया 501cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर एंड ऑयल-कूल्ड इंजन है।
  • पावर और टॉर्क: यह बड़ा सिंगल-सिलेंडर इंजन 28 hp की पावर और 43.3 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
  • बाजार में खास स्थिति: साल 2020 में रॉयल एनफील्ड द्वारा अपने 500cc UCE इंजनों को बंद करने के बाद भारतीय बाजार का यह सेगमेंट काफी हद तक खाली पड़ा था। होंडा का लक्ष्य उन राइडर्स को आकर्षित करना है जो विशुद्ध रेस परफॉर्मेंस के बजाय एक आरामदायक, क्रूजर स्टाइल और रिफाइंड टॉर्की इंजन वाली नियो-रेट्रो बाइक चाहते हैं।

 

क्लासिक लुक के साथ इसमें कौन-कौन से आधुनिक फीचर्स मिलते हैं?

अपनी क्लासिक और विंटेज स्टाइलिंग के बावजूद, होंडा ने इस बाइक को कई आधुनिक सुरक्षा और टेक फीचर्स से लैस किया है। पूरी रेंज में निम्नलिखित फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं:
  • HSTC (Honda Selectable Torque Control): बेहतर ट्रैक्शन और राइडिंग सेफ्टी के लिए।
  • स्लिपर क्लच: गियर शिफ्टिंग को स्मूथ और आसान बनाने के लिए।
  • एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल: जो क्लासिक और मॉडर्न लुक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करता है।
  • Honda RoadSync: स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन सपोर्ट।

 

भारतीय बाजार में Honda CB500 का सीधा मुकाबला किससे होगा?

होंडा की लाइनअप में यह बाइक CB350 रेंज के ऊपर और अधिक महंगी 650cc मोटरसाइकिलों के ठीक बीच अपनी जगह बनाती है।
2.75 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ, इसका सीधा मुकाबला रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 (Royal Enfield Interceptor 650) और बीएसए गोल्ड स्टार 650 (BSA Gold Star 650) जैसी स्थापित मोटरसाइकिलों से होगा। तुलना के लिए, रॉयल एनफील्ड 650 ट्विन्स की शुरुआती कीमत वर्तमान में 3.38 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, चेन्नई) है, जिससे होंडा की यह नई 501cc बाइक ग्राहकों के लिए एक बेहद आकर्षक और किफायती विकल्प बनकर उभरती है।
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