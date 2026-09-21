ह्यूंदै आई20 बनाम मारुति बलेनो: प्रीमियम डिजाइन या ज्यादा माइलेज? जानें कौन सी हैचबैक है आपके लिए सबसे बेस्ट

नई कार खरीदते समय अगर आपका बजट सीमित है, लेकिन आप एक ऐसी कार चाहते हैं, जो शहर में आसानी से चले, अच्छी दिखे और जेब पर भारी भी न पड़े, तो प्रीमियम हैचबैक एक अच्छा विकल्प हो सकती है। ह्यूंदै आई20 और मारुति बलेनो इसी सेगमेंट की दो चर्चित कारें है, लेकिन दोनों का फोकस थोड़ा अलग है। i20 में जहां प्रीमियम फील और फीचर्स पर जोर मिलता है, वहीं बलेनो माइलेज, सीएनजी और किफायती इस्तेमाल के साथ आती है। अब सवाल है कि लगभग एक जैसी शुरुआती कीमत में दोनों में से कौन सी कार ज्यादा फीचर्स, बेहतर सेफ्टी और दमदार परफॉर्मेंस देती है? आइए दोनों की कीमत से लेकर माइलेज तक हर जरूरी पहलू की तुलना करते हैं।

विज्ञापन