100cc या 125cc: रोजाना इस्तेमाल के लिए कौन सी बाइक है बेहतर? जानें दोनों की माइलेज, पावर व फीचर्स का पूरा गणित

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में रोजाना ऑफिस आने-जाने वाले कम्यूटर राइडर्स के लिए सही इंजन क्षमता वाली बाइक चुनना हमेशा एक बड़ा सवाल होता है। बजट और रोज की जरूरतों को देखते हुए खरीदार अक्सर 100cc और 125cc सेगमेंट के बीच असमंजस में पड़ जाते हैं। बढ़ती पेट्रोल कीमतों और भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक के बीच कुछ लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा माइलेज सबसे जरूरी होता है, जबकि कुछ राइडर्स माइलेज के साथ बेहतर पिकअप, मॉडर्न फीचर्स और आरामदायक राइडिंग चाहते हैं।

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