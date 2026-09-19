सुबह पेट्रोल भरवाने से क्या सच में बढ़ता है माइलेज?: जानें इस आम धारणा की वैज्ञानिक सच्चाई

भारत में अक्सर चालकों के बीच यह धारणा देखने को मिलती है कि सुबह के समय गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने से ज्यादा माइलेज मिलता है। देश के कई हिस्सों में शहरों से लेकर छोटे-बड़े कस्बों तक लोग सुबह-सुबह पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाते हैं। लोगों का मानना होता है कि सुबह की ठंडी हवा के कारण ईंधन का घनत्व ज्यादा होता है, जिससे उतने ही पैसों में ज्यादा पेट्रोल मिलता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस दावे के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है या यह सिर्फ एक मिथक है?