सुबह पेट्रोल भरवाने से क्या सच में बढ़ता है माइलेज?: जानें इस आम धारणा की वैज्ञानिक सच्चाई

भारत में अक्सर चालकों के बीच यह धारणा देखने को मिलती है कि सुबह के समय गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने से ज्यादा माइलेज मिलता है। देश के कई हिस्सों में शहरों से लेकर छोटे-बड़े कस्बों तक लोग सुबह-सुबह पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाते हैं। लोगों का मानना होता है कि सुबह की ठंडी हवा के कारण ईंधन का घनत्व ज्यादा होता है, जिससे उतने ही पैसों में ज्यादा पेट्रोल मिलता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस दावे के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है या यह सिर्फ एक मिथक है?
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Petrol Pump
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ईंधन के घनत्व (डेंसिटी) को लेकर विज्ञान क्या कहता है?
- विज्ञान का यह बुनियादी नियम है कि ठंडा तरल पदार्थ गर्म तरल की तुलना में अधिक घना होता है। चूंकि पेट्रोल एक तरल पदार्थ है, इसलिए तकनीकी रूप से सुबह के ठंडे तापमान में इसे अधिक घना होना चाहिए।
- हालांकि, यह वैज्ञानिक तथ्य आधुनिक पेट्रोल पंपों पर पूरी तरह से लागू नहीं होता। आधुनिक पेट्रोल पंपों में ईंधन को जमीन के नीचे बने विशाल अंडरग्राउंड टैंकों में रखा जाता है। ये भूमिगत टैंक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, जो ईंधन को दिन की तेज गर्मी और रात की ठंड दोनों से बचाकर रखते हैं। इस वजह से दिनभर में अंडरग्राउंड टैंक के अंदर मौजूद पेट्रोल के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आता।
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Petrol Pump
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क्या सुबह पेट्रोल भरवाने से सच में कोई वित्तीय या माइलेज का फायदा होता है?
- अंडरग्राउंड टैंकों के कारण पेट्रोल का तापमान पूरे दिन स्थिर बना रहता है। इसलिए सुबह के समय ज्यादा डेंसिटी के कारण अधिक ईंधन मिलने का विचार केवल एक मामूली भ्रम है।
- अध्ययनों के अनुसार, दिन और सुबह के तापमान में मामूली अंतर से माइलेज पर होने वाला प्रभाव एक प्रतिशत के बेहद छोटे हिस्से के बराबर होता है। आम वाहन चालकों के लिए इसका कोई व्यावहारिक लाभ नहीं मिलता। वैज्ञानिक प्रमाणों से यह साफ होता है कि सुबह पेट्रोल भरवाने से माइलेज बढ़ने का दावा पूरी तरह से बेअसर है।
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पेट्रोल पंप
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गाड़ी का माइलेज किन वास्तविक कारकों पर निर्भर करता है?
आपकी गाड़ी का माइलेज इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि आप किस समय ईंधन भरवा रहे हैं। वास्तविक माइलेज इन प्रमुख आदतों और रखरखाव पर निर्भर करता है:
- सही टायर प्रेशर: टायरों में हमेशा कंपनी द्वारा बताई गई सही हवा का प्रेशर (PSI) बनाए रखें।
- समय पर सर्विसिंग: इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वाहन की नियमित सर्विस कराएं।
- स्मूथ ड्राइविंग स्टाइल: अचानक ब्रेक लगाने या तेज एक्सीलेरेशन से बचें और एक समान रफ्तार में गाड़ी चलाएं।
- सिग्नल पर इंजन बंद करें: लंबे रेड लाइट सिग्नल पर गाड़ी को आइडलिंग पर न छोड़ें।
- गियर शिफ्टिंग और मेंटेनेंस: सही गियर का चुनाव, सड़क की स्थिति और गाड़ी का सही रखरखाव माइलेज पर सबसे बड़ा असर डालते हैं।
ईंधन और पैसे बचाने के लिए सबसे सही रणनीति क्या है?
- आधुनिक पेट्रोल पंपों पर सुबह पेट्रोल भरवाने का 'डेंसिटी एडवांटेज' लगभग शून्य के बराबर है। इसलिए आपको किसी खास समय पर ही पेट्रोल पंप जाने की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें फ्यूल भरवा सकते हैं।
- यदि आप सच में अपनी गाड़ी का माइलेज बढ़ाना चाहते हैं और पैसे बचाना चाहते हैं, तो समय पर सर्विसिंग, टायरों में सही हवा और शांत ड्राइविंग आदतों पर ध्यान दें। ये व्यावहारिक उपाय आपको हर एक लीटर पेट्रोल पर ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय कराएंगे।