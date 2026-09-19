कोलकाता पुलिस के बेड़े में कौन-सी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल शामिल हुई है?: 211 Km रेंज और 145 Kmph है टॉप स्पीड

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पुलिस गश्त और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए इसमें क्या खास फीचर्स दिए गए हैं?

विशेष इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर: पुलिस उपकरणों को जोड़ने के लिए इसके इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर को अपग्रेड किया गया है।

पुलिस उपकरणों को जोड़ने के लिए इसके इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर को अपग्रेड किया गया है। इमरजेंसी एक्सेसरीज: इसमें साइरन, हूटर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एलईडी ब्लिंकर्स, माइक्रोफोन और वॉकी-टॉकी होल्डर्स दिए गए हैं।

इसमें साइरन, हूटर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एलईडी ब्लिंकर्स, माइक्रोफोन और वॉकी-टॉकी होल्डर्स दिए गए हैं। उपकरण ले जाने की सुविधा: पुलिस ड्यूटी के दौरान जरूरी सामान रखने के लिए इसमें खास साइड पैनियर्स और पुलिस डेकल्स लगाए गए हैं।

X-47 स्काईफोर्स दरअसल अल्ट्रावॉयलेट की 'X-47 क्रॉसओवर' का एक विशेष पेट्रोल-विशिष्ट वेरिएंट है, जिसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।इस पहल में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का भी अहम योगदान रहा है। पहले चरण में 60 ई-मोटरसाइकिलों के पहले बैच को वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (WBPDCL) ने अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत फंड किया है।X-47 स्काईफोर्स को कोलकाता पुलिस की दैनिक शहर गश्त और 'डायल 112' इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्यूटी के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है:इन खूबियों की मदद से पुलिसकर्मी जरूरी संचार उपकरणों के साथ शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर तेजी और कुशलता से गश्त कर सकेंगे।