कोलकाता पुलिस के बेड़े में कौन-सी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल शामिल हुई है?: 211 Km रेंज और 145 Kmph है टॉप स्पीड
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Sat, 19 Sep 2026 06:07 PM IST
सार
शहरी पुलिसिंग में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए कोलकाता पुलिस ने अपने बेड़े में 183 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें शामिल की हैं। जानें इनकी क्या है खासियत।
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विस्तार
कोलकाता पुलिस ने गश्त और आपातकालीन सेवाओं को हाई-टेक बनाने के लिए अपने बेड़े में 183 अल्ट्रावॉयलेट X-47 स्काईफोर्स (Ultraviolette X-47 Skyforce) इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को शामिल किया है। यह भारत में किसी भी पुलिस बल द्वारा किया गया इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है।
X-47 स्काईफोर्स दरअसल अल्ट्रावॉयलेट की 'X-47 क्रॉसओवर' का एक विशेष पेट्रोल-विशिष्ट वेरिएंट है, जिसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
इस पहल में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का भी अहम योगदान रहा है। पहले चरण में 60 ई-मोटरसाइकिलों के पहले बैच को वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (WBPDCL) ने अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत फंड किया है।
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X-47 स्काईफोर्स दरअसल अल्ट्रावॉयलेट की 'X-47 क्रॉसओवर' का एक विशेष पेट्रोल-विशिष्ट वेरिएंट है, जिसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
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इस पहल में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का भी अहम योगदान रहा है। पहले चरण में 60 ई-मोटरसाइकिलों के पहले बैच को वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (WBPDCL) ने अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत फंड किया है।
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पुलिस गश्त और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए इसमें क्या खास फीचर्स दिए गए हैं?X-47 स्काईफोर्स को कोलकाता पुलिस की दैनिक शहर गश्त और 'डायल 112' इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्यूटी के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है:
- विशेष इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर: पुलिस उपकरणों को जोड़ने के लिए इसके इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर को अपग्रेड किया गया है।
- इमरजेंसी एक्सेसरीज: इसमें साइरन, हूटर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एलईडी ब्लिंकर्स, माइक्रोफोन और वॉकी-टॉकी होल्डर्स दिए गए हैं।
- उपकरण ले जाने की सुविधा: पुलिस ड्यूटी के दौरान जरूरी सामान रखने के लिए इसमें खास साइड पैनियर्स और पुलिस डेकल्स लगाए गए हैं।
अल्ट्रावॉयलेट X-47 स्काईफोर्स की परफॉर्मेंस, रेंज और टॉप स्पीड कितनी है?स्टैंडर्ड X-47 मॉडल पर आधारित स्काईफोर्स वेरिएंट परफॉर्मेंस के मामले में बेहद तेज और पावरफुल है:
- रेंज और स्पीड: यह इलेक्ट्रिक बाइक एक बार फुल चार्ज होने पर 211 किमी (IDC) की ड्राइविंग रेंज देती है और इसकी टॉप स्पीड 145 किमी प्रति घंटा है।
- इंजन पावर: इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 36 hp की पीक पावर और तुरंत मिलने वाला पीक टॉर्क जनरेट करती है। जो ट्रैफिक में अचानक एक्सीलरेशन और इमरजेंसी रिस्पॉन्स में काफी मदद करता है।
- सस्पेंशन और ब्रेकिंग: उबड़-खाबड़ शहरी सड़कों के लिए इसमें आगे 41mm USD फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है (दोनों सिरों पर 170mm व्हील ट्रेवल)। ब्रेकिंग के लिए डुअल-चैनल ABS के साथ Bybre के 320mm फ्रंट और 230mm रियर डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं।
- अन्य फीचर्स: इसमें मल्टीपल राइडिंग मोड्स, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग लेवल्स और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे हाइटेक फीचर्स दिए गए हैं।
पेट्रोल बाइक्स की तुलना में यह इलेक्ट्रिक बाइक पुलिस के लिए कितनी फायदेमंद है?अल्ट्रावॉयलेट और कोलकाता पुलिस दोनों ने इस बदलाव के पीछे परिचालन लागत को एक मुख्य वजह बताया है:
- कम रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट: पेट्रोल से चलने वाली पारंपरिक पुलिस बाइक्स के मुकाबले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों का प्रति किलोमीटर खर्च और मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम आता है।
- ईंधन और सर्विसिंग में बचत: वाहन के पूरे लाइफ साइकिल के दौरान ईंधन का भारी बजट बचेगा और सर्विसिंग का समय भी कम लगेगा।
- पर्यावरण के अनुकूल: घने शहरी इलाकों में शून्य टेलपाइप उत्सर्जन के साथ यह कदम पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों के अनुकूल भी है।