मारुति सुजुकी का बड़ा लक्ष्य: FY27 में 10 लाख ग्रीन गाड़ियां बेचने की उम्मीद, S-CNG ऑटोमैटिक रेंज हुई लॉन्च
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Sat, 19 Sep 2026 07:14 PM IST
सार
मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2026-27 में करीब 10 लाख ग्रीन वाहन बेचने का लक्ष्य रखा है। इसमें CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे। जानें क्या हैं कंपनी की योजनाएं।
विज्ञापन
विस्तार
भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने चालू वित्त वर्ष (FY27) में 10 लाख 'ग्रीन व्हीकल्स' बेचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस पोर्टफोलियो में सीएनजी (CNG), हाइब्रिड (Hybrid) और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) शामिल हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और सीएनजी वेरिएंट्स में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के आने से कंपनी को इस लक्ष्य को हासिल करने की पूरी उम्मीद है।
कंपनी के मार्केटिंग एंड सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी के अनुसार, सीएनजी सेगमेंट में 70 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ मारुति पहले इस वित्त वर्ष में 8 से 9 लाख ग्रीन वाहन बेचने की उम्मीद कर रही थी। हालांकि, नए ऑटोमैटिक सीएनजी मॉडल्स के आने से बिक्री के इस अनुमान को बढ़ाकर 10 लाख यूनिट्स कर दिया गया है।
विज्ञापन
कंपनी के मार्केटिंग एंड सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी के अनुसार, सीएनजी सेगमेंट में 70 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ मारुति पहले इस वित्त वर्ष में 8 से 9 लाख ग्रीन वाहन बेचने की उम्मीद कर रही थी। हालांकि, नए ऑटोमैटिक सीएनजी मॉडल्स के आने से बिक्री के इस अनुमान को बढ़ाकर 10 लाख यूनिट्स कर दिया गया है।
विज्ञापन
कंपनी ने सीएनजी सेगमेंट में कौन से नए ऑटोमैटिक वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं?अपने 'ऑटो ग्रीन मिशन' के तहत मारुति सुजुकी ने अपनी तीन सबसे लोकप्रिय कारों- स्विफ्ट (Swift), डिजायर (Dzire) और बलेनो (Baleno) के S-CNG ऑटोमैटिक वेरिएंट्स बाजार में उतारे हैं:
- मारुति डिजायर S-CNG ऑटोमैटिक: शुरुआती कीमत ₹8.53 लाख (एक्स-शोरूम)। कंपनी का दावा है कि 36.47 किमी/किग्रा के माइलेज के साथ यह भारत की सबसे ज्यादा ईंधन-कुशल (Fuel-Efficient) सेडान है।
- मारुति स्विफ्ट S-CNG ऑटोमैटिक: शुरुआती कीमत ₹7.92 लाख (एक्स-शोरूम)।
- मारुति बलेनो S-CNG ऑटोमैटिक: शुरुआती कीमत ₹8.32 लाख (एक्स-शोरूम)।
सीएनजी में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स लाने के पीछे मारुति की क्या रणनीति है?
- पार्थो बनर्जी ने बताया कि इससे पहले कई ग्राहक केवल इसलिए सीएनजी कारों से दूरी बना लेते थे क्योंकि उनमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प नहीं मिलता था। वे सीएनजी की कम रनिंग कॉस्ट का फायदा तो चाहते थे, लेकिन ऑटोमैटिक के आराम से समझौता नहीं करना चाहते थे।
- यह नई S-CNG ऑटोमैटिक रेंज ऐसे ही नए दौर के ग्राहकों को लक्षित करती है। इससे मारुति के लिए सीएनजी बाजार का एक ऐसा नया सेगमेंट खुल गया है, जो अब तक पूरी तरह से अछूता था।
विज्ञापन
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मौजूदा बिक्री का इस लक्ष्य पर क्या असर पड़ेगा?जब पार्थो बनर्जी से पूछा गया कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास घूम रही कच्चे तेल की कीमतें ग्रीन वाहनों की बिक्री बढ़ाएंगी। तो उन्होंने कहा कि इससे निसंदेह सीएनजी और हाइब्रिड गाड़ियों की मांग में तेजी आएगी।
- मासिक बिक्री: मारुति फिलहाल हर महीने लगभग 80,000 सीएनजी वाहन बेच रही है।
- पोर्टफोलियो पेनेट्रेशन: कंपनी के कुल वाहन पोर्टफोलियो में सीएनजी की हिस्सेदारी लगभग 43 प्रतिशत है, जो इसे और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है।
सीएनजी गाड़ियों की बिक्री में सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है?
- कंपनी के मुताबिक, सीएनजी गाड़ियों की अधिक बिक्री के रास्ते में ग्राहकों की मांग की कमी नहीं, बल्कि उत्पादन क्षमता की कमी सबसे बड़ी रुकावट है।
- बनर्जी ने कहा कि वर्तमान में सीएनजी मॉडल्स का उत्पादन क्षमता पर प्रतिबंध है और वे वेटिंग पीरियड के आधार पर गाड़ियों का आवंटन कर रहे हैं। फिलहाल सीएनजी ऑटोमैटिक का मासिक उत्पादन 18,000 यूनिट्स है।
- जैसे-जैसे सप्लाई चेन और उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी, बिक्री का आंकड़ा भी नए स्तर पर पहुंच जाएगा। अगर सप्लाई सुचारू रहती है, तो कंपनी को उम्मीद है कि उसके ग्रीन पोर्टफोलियो में सीएनजी की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।