मारुति सुजुकी का बड़ा लक्ष्य: FY27 में 10 लाख ग्रीन गाड़ियां बेचने की उम्मीद, S-CNG ऑटोमैटिक रेंज हुई लॉन्च

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कंपनी के मार्केटिंग एंड सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी के अनुसार, सीएनजी सेगमेंट में 70 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ मारुति पहले इस वित्त वर्ष में 8 से 9 लाख ग्रीन वाहन बेचने की उम्मीद कर रही थी। हालांकि, नए ऑटोमैटिक सीएनजी मॉडल्स के आने से बिक्री के इस अनुमान को बढ़ाकर 10 लाख यूनिट्स कर दिया गया है। विज्ञापन कंपनी के मार्केटिंग एंड सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी के अनुसार, सीएनजी सेगमेंट में 70 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ मारुति पहले इस वित्त वर्ष में 8 से 9 लाख ग्रीन वाहन बेचने की उम्मीद कर रही थी। हालांकि, नए ऑटोमैटिक सीएनजी मॉडल्स के आने से बिक्री के इस अनुमान को बढ़ाकर 10 लाख यूनिट्स कर दिया गया है।

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने चालू वित्त वर्ष (FY27) में 10 लाख 'ग्रीन व्हीकल्स' बेचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस पोर्टफोलियो में सीएनजी (CNG), हाइब्रिड (Hybrid) और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) शामिल हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और सीएनजी वेरिएंट्स में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के आने से कंपनी को इस लक्ष्य को हासिल करने की पूरी उम्मीद है।