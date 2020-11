- फोटो : For Refernce Only

Driver Posture - फोटो : For Refernce Only

- फोटो : For Refernce Only

Car Seat Height Adjuster - फोटो : For Refernce Only

{"_id":"5fb504962a0444593d3d509d","slug":"car-tips-in-hindi-is-there-pain-in-your-body-while-driving-a-car-these-tips-will-help-to-to-fix-correct-driving-position-posture","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u094d\u092f\u093e \u0915\u093e\u0930 \u0921\u094d\u0930\u093e\u0907\u0935 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0935\u0915\u094d\u0924 \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0939\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0926\u0930\u094d\u0926, \u0924\u094b \u0917\u0932\u0924 \u0939\u0948 \u0906\u092a\u0915\u0940 \u0921\u094d\u0930\u093e\u0907\u0935\u093f\u0902\u0917 \u092a\u094b\u091c\u093f\u0936\u0928, \u092a\u0922\u093c\u0947\u0902 \u092f\u0947 \u091f\u093f\u092a\u094d\u0938","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}