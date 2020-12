कार से जुड़ी इन 6 बातों की आधी-अधूरी जानकारी से रहें सावधान, 10 में से 8 लोग देते हैं गलत जवाब

- फोटो : For Refernce Only

Rolls Royce Cullinan Pop-Out Rear Seats - फोटो : For Refernce Only

{"_id":"5fc69fb1cec2d66cbe2a75da","slug":"torque-to-captain-seat-to-amt-power-to-rpm-to-abs-here-are-six-terms-of-cars-that-you-know-know","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093e\u0930 \u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0940 \u0907\u0928 6 \u092c\u093e\u0924\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0906\u0927\u0940-\u0905\u0927\u0942\u0930\u0940 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0938\u0947 \u0930\u0939\u0947\u0902 \u0938\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928, 10 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0947 8 \u0932\u094b\u0917 \u0926\u0947\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0917\u0932\u0924 \u091c\u0935\u093e\u092c","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}