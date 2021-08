SIAM : रफ्तार पकड़ रहा है वाहन उद्योग, भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री जुलाई में 45 फीसदी बढ़ी

{"_id":"611516f81781952dc21af5a9","slug":"siam-report-july-2021-passenger-vehicle-sales-july-2021-siam-report-on-automobile-industrysociety-of-indian-automobile-manufacturers","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"SIAM : \u0930\u092b\u094d\u0924\u093e\u0930 \u092a\u0915\u0921\u093c \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948 \u0935\u093e\u0939\u0928 \u0909\u0926\u094d\u092f\u094b\u0917, \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0935\u093e\u0939\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0925\u094b\u0915 \u092c\u093f\u0915\u094d\u0930\u0940 \u091c\u0941\u0932\u093e\u0908 \u092e\u0947\u0902 45 \u092b\u0940\u0938\u0926\u0940 \u092c\u0922\u093c\u0940","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 12 Aug 2021 06:11 PM IST

1 of 4

Auto Industry - फोटो : PTI

Passenger vehicle wholesales in India in July : भारत में पैसेंजर व्हीकल्स (यात्री वाहनों) की थोक बिक्री जुलाई में 45 फीसदी बढ़कर 2,64,442 यूनिट हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 1,82,779 यूनिट्स थी। वाहन उद्योग संगठन Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री जुलाई में दो फीसदी घटकर 12,53,937 यूनिट्स रह गई, जो एक साल पहले इसी महीने में 12,81,354 यूनिट्स थी।



टू-व्हीलर्स की हुई इतनी बिक्री

मोटरसाइकिलों की बिक्री पिछले महीने 8,37,096 यूनिट्स रही, जो जुलाई 2020 में 8,88,520 यूनिट्स थी। यानी मोटरसाइकिल की बिक्री में छह फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। स्कूटरों की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्कूटर्स की बिक्री जुलाई 2020 के 3,34,288 यूनिट्स से 10 फीसदी बढ़कर इस साल जुलाई में 3,66,292 यूनिट्स हो गई है।



थ्री व्हीलर्स इतने बिके

इसी तरह, थ्री-व्हीलर्स की बिक्री पिछले महीने 41 फीसदी बढ़कर 17,888 यूनिट्स हो गई, जो एक साल पहले इसी महीने में 12,728 यूनिट्स थीं। वहीं कॉमर्शियल व्हीकल्स को छोड़कर सभी श्रेणी में कुल बिक्री पिछले साल जुलाई के 14,76,861 यूनिट्स की तुलना में 15,36,269 यूनिट रही।