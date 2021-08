Mahindra XUV700 : देश की पहली कार होगी जिसमें मिलेगा यह अनोखा फीचर, एक आवाज पर करेगी काम, 14 को होगी पेश

{"_id":"61150535a43a855a4060bf26","slug":"mahindra-xuv700-will-be-india-first-vehicle-with-alexa-voice-ai-for-handsfree-command-integration-mahindra-xuv700-features","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Mahindra XUV700 : \u0926\u0947\u0936 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u0915\u093e\u0930 \u0939\u094b\u0917\u0940 \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u093e \u092f\u0939 \u0905\u0928\u094b\u0916\u093e \u092b\u0940\u091a\u0930, \u090f\u0915 \u0906\u0935\u093e\u091c \u092a\u0930 \u0915\u0930\u0947\u0917\u0940 \u0915\u093e\u092e, 14 \u0915\u094b \u0939\u094b\u0917\u0940 \u092a\u0947\u0936","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 12 Aug 2021 04:59 PM IST

Mahindra XUV700 spied - फोटो : Facebook/XUV700 Modified

Mahindra XUV700 Will Get Alexa Voice AI for handsfree command : देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Mahindra (महिंद्रा) आगामी 14 अगस्त को घरेलू बाजार में आधिकारिक रूप से अपनी नई 7-सीटर एसयूवी XUV700 को प्रदर्शित करने वाली है। लॉन्चिंग से पहले ही महिंद्रा ने यह साफ कर दिया है कि एक्सयूवी700 एसयूवी कई एडवांस फीचर्स से लैस होगी। इतना ही नहीं महिंद्रा पहली बार इस कार में ऐसे फीचर्स देने जा रही है जो इस सेगमेंट की किसी कार में पहली बार देखने को मिलेंगे। कंपनी ने एलान किया है कि Mahindra XUV700 भारत का पहला ऐसा वाहन होगा जो Alexa Voice AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सिस्टम से लैस होगा और इसमें हैंडसफ्री कमांड दिए जा सकेंगे।



यानी Mahindra XUV700 देश की पहली ऐसी कार होगी जिसमें Alexa Voice आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जैसा एडवांस फीचर मिलेगा। इसकी खास बात यह है कि इससे वाहन चालक या मालिक वॉयस कमांड (अपनी आवाज के जरिए) एसयूवी की खिड़कियां से लेकर सनरूफ को कंट्रोल करने, तापमान को एडजस्ट करने, म्यूजिक ट्रैक बदलने, ट्रैफिक की निगरानी करने या यहां तक कि वॉयस कमांड के जरिए घर पर कम्पैटेबल उपकरणों को कंट्रोल करने जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता है।