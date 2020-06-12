Maruti Suzuki ने लॉन्च किया अपनी लोकप्रिय कार Celerio BS6 का CNG मॉडल, जानें कीमत और डिटेल्स

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Maruti Suzuki Celerio CNG
- फोटो : Amar Ujala
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Auto Expo 2020 Maruti Suzuki Celerio
- फोटो : PTI
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Maruti Suzuki Celerio
- फोटो : Maruti Suzuki
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मारुति सेलेरिओ AMT
- फोटो : Amar Ujala