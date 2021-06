लॉन्चिंग कंफर्म: Hyundai Alcazar 18 जून को भारत में होगी लॉन्च, 25000 में करें बुकिंग, जानें फीचर्स

{"_id":"60c1b495de5de86819505b9b","slug":"hyundai-alcazar-launch-date-in-india-confirmed-for-18-june-know-know-hyundai-alcazar-specifications-features","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0932\u0949\u0928\u094d\u091a\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0902\u092b\u0930\u094d\u092e: Hyundai Alcazar 18 \u091c\u0942\u0928 \u0915\u094b \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u094b\u0917\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a, 25000 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u092c\u0941\u0915\u093f\u0902\u0917, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u092b\u0940\u091a\u0930\u094d\u0938","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

Hyundai Alcazar vs Tata Safari vs MG Hector Plus - फोटो : Amar Ujala